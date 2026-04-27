単なる思い出か過去への依存か。元少女時代ジェシカの熱唱から考える、“脱退メンバー”がグループ曲を歌う重み

少女時代を脱退したジェシカが、グループ時代の楽曲を披露したことで議論を巻き起こしている。

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ジェシカは最近、ベトナムで開催した単独コンサートで『Gee』『Genie』『I Got A Boy』『The Boys』『Mr.Mr』といった少女時代のヒット曲をメドレーで歌唱した。デビュー曲である『Into the New World』をバラードバージョンで披露し、その途中で涙を浮かべる場面もあった。

この姿に対し、懐かしさから胸を熱くさせるファンがいる一方で、脱退した立場でバラード版を歌い涙を見せる演出に反発を覚える層も現れている。

受け止め方の違いを生む背景

元メンバーがかつて在籍したグループの曲を歌う行為自体は、決して珍しいことではない。にもかかわらず、ある場合には感動を呼び、別のケースでは過去の看板に依存していると批判される。

ここで問われているのは、古巣の曲を歌うことの是非という単純な問題ではなく、同じ行為がなぜこれほどまでに対照的な反応を引き起こすのかという点である。ジェシカの事例が複雑化しているのは、彼女と少女時代との関係がいまだに明確に整理されたものとして受け止められていないからだろう。

ジェシカ（写真提供＝OSEN）

ジェシカは2014年に少女時代を脱退して以降、その経緯をめぐって長らく議論の対象となってきた。2022年に出版した小説『Bright』では、ファッション事業を巡る対立の末にメンバーから追い出されるような描写が盛り込まれ、少女時代を想起させると話題になった。

こうした背景があるため、彼女がグループの楽曲を歌うことは単なる過去の思い出ではなく、現在も続いている関係性の話として映ってしまう。そのため、デビュー曲を歌っても純粋な懐かしさを感じる人がいる一方で、現在の彼女が少女時代の感情を利用することに違和感を抱く人も出てくるのである。

否定的・肯定的に捉えられる事例

脱退したグループの曲を歌い、強く否定的な反応を招いた代表的な例として、BIGBANGを脱退したV.I（スンリ）が挙げられる。

V.Iは2024年、海外の場でBIGBANGのヒット曲『BANG BANG BANG』を歌唱し、グループ名のコールを煽る様子が拡散された。これに対しては、自身が離れたグループのブランド力を利用しているとの批判が相次いだ。

特にV.Iの場合は、一連のスキャンダルにより不名誉な形でグループを去っており、その後も海外イベントなどで元グループの看板を背負うような振る舞いが問題視されてきた。同じ行為であっても、こうした文脈では思い出の共有ではなく過去の名声への依存として映る。

V.I（写真提供＝OSEN）

対照的に、比較的前向きに受け止められた例がジェジュンとジュンスによる東方神起時代の楽曲披露である。

2人は2024年11月、デビュー20周年記念コンサートで『Stand by U』や『どうして君を好きになってしまったんだろう？』といった当時のヒット曲を歌い上げた。その場で彼らは、これまで歌えなかった曲をようやく歌えている喜びや、自分たちにとってその時間が光栄でありつつも痛みでもあったことを率直に語った。

ここでは楽曲がブランドとしてではなく、自分たちの人生から切り離せない大切な時間として扱われており、ファンもそこに便乗ではなく感情の回収を見出したのである。

左からジェジュン、ジュンス（写真提供＝OSEN）

これらの事例を並べると、元メンバーが古巣の曲を歌うこと自体が問題なのではないことがわかる。差を分けているのは、脱退の経緯やその後の姿勢、そして歌唱が思い出の共有に見えるか名声への依存に見えるかという、その人物が背負う文脈である。

ジェシカの件も単純な善悪では片づけられない。一部のファンにとっては、彼女も確かにその時間を生きた一員であり、歌う資格があると感じられる。しかし別のファンにとっては、脱退後の経緯を考慮すれば、いまだに無邪気に懐かしめるものではない。

元メンバーが過去の歌を口にする際、人々が何を見ているのか。ジェシカをめぐる今回の賛否は、その本質を改めて浮き彫りにしている。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）