560億円の大物セレブも並ぶなか…ベッカムの高級車コレクションに注目！ 英紙選定ランキングで“サッカー界唯一”のランクイン
サッカー界のスターがカーコレクションで注目を集めた。
元イングランド代表のデイビッド・ベッカム氏が、イギリスの大手紙『エクスプレス』が選定した「最も高価なカーコレクションを持つセレブリティ」ランキングにサッカー界から唯一ランクインした。
『エクスプレス』紙によると、順位では一番下の８位だったが、ベッカム氏のカーコレクションの推定総額は約300万ポンド（約６億5000万円）。30台以上のクルマとバイクを所有しており、その情熱は長年にわたる。
最初のスーパーカーは1997年型ポルシェ911カレラで、ヴィクトリア夫人と交際を始めた頃にともに写真に収まっていたことで有名。このクルマは2008年にオークションに出品され、約５万ポンド（約1000万円）で落札された。また、911ターボも約７万ポンド（約1500万円）で購入したという。
フェラーリへの愛着も深く、約20万ポンド（約4300万円）のフェラーリ612スカリエッティをはじめ、フェラーリ360スパイダー、550マラネロも所有。いずれも10万ポンド（約2100万円）超とされる。
さらに、ランボルギーニ・ガヤルド（推定約15万ポンド＝約3200万円）、ロールス・ロイス・ファントム ドロップヘッドクーペ、アストンマーティン V8 ヴォランテ（1988年型）、ベントレー、マクラーレンなど多彩なラインナップを誇る。同紙は「ベッカムにとって車は究極のステータスシンボルであるとともに、堅実な投資でもある」と伝えている。
なお、今回のランキング首位はファッションデザイナーのラルフ・ローレンで、推定総額は約2億5900万ポンド（約560億円）と突出している。F１ドライバーのルイス・ハミルトンは３位にランクインしており、スポーツ界からの顔ぶれも目立つ。
エクスプレス紙が選定のランキングは以下のとおり。※金額は車コレクションの推定総額
１位：ラルフ・ローレン（ファッションデザイナー）／２億5900万ポンド（約560億円）
２位：ジェイ・レノ（テレビ司会者）／3700万ポンド（約80億円）
３位：ルイス・ハミルトン（F１ドライバー）／1300万ポンド（約28億円）〜2400万ポンド（約52億円）
４位：ローワン・アトキンソン（コメディアン）／1500万ポンド（約32億円）
５位：クリス・エヴァンス（テレビ司会者）／900万ポンド（約19億円）
６位：ジェレミー・クラークソン（テレビ司会者）／400万ポンド（約８億6000万円）〜800万ポンド（約17億円）
７位：ジェームズ・マーティン（料理人）／500万ポンド（約10億円）
８位：デイビッド・ベッカム（元プロサッカー選手）／300万ポンド（約６億5000万円）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Ｃ・ロナウド、アグエロ、ベンゼマ、イブラ、ポグバetc…世界的名手たちが誇るスーパーカーを厳選＆一挙紹介！
元イングランド代表のデイビッド・ベッカム氏が、イギリスの大手紙『エクスプレス』が選定した「最も高価なカーコレクションを持つセレブリティ」ランキングにサッカー界から唯一ランクインした。
『エクスプレス』紙によると、順位では一番下の８位だったが、ベッカム氏のカーコレクションの推定総額は約300万ポンド（約６億5000万円）。30台以上のクルマとバイクを所有しており、その情熱は長年にわたる。
フェラーリへの愛着も深く、約20万ポンド（約4300万円）のフェラーリ612スカリエッティをはじめ、フェラーリ360スパイダー、550マラネロも所有。いずれも10万ポンド（約2100万円）超とされる。
さらに、ランボルギーニ・ガヤルド（推定約15万ポンド＝約3200万円）、ロールス・ロイス・ファントム ドロップヘッドクーペ、アストンマーティン V8 ヴォランテ（1988年型）、ベントレー、マクラーレンなど多彩なラインナップを誇る。同紙は「ベッカムにとって車は究極のステータスシンボルであるとともに、堅実な投資でもある」と伝えている。
なお、今回のランキング首位はファッションデザイナーのラルフ・ローレンで、推定総額は約2億5900万ポンド（約560億円）と突出している。F１ドライバーのルイス・ハミルトンは３位にランクインしており、スポーツ界からの顔ぶれも目立つ。
エクスプレス紙が選定のランキングは以下のとおり。※金額は車コレクションの推定総額
１位：ラルフ・ローレン（ファッションデザイナー）／２億5900万ポンド（約560億円）
２位：ジェイ・レノ（テレビ司会者）／3700万ポンド（約80億円）
３位：ルイス・ハミルトン（F１ドライバー）／1300万ポンド（約28億円）〜2400万ポンド（約52億円）
４位：ローワン・アトキンソン（コメディアン）／1500万ポンド（約32億円）
５位：クリス・エヴァンス（テレビ司会者）／900万ポンド（約19億円）
６位：ジェレミー・クラークソン（テレビ司会者）／400万ポンド（約８億6000万円）〜800万ポンド（約17億円）
７位：ジェームズ・マーティン（料理人）／500万ポンド（約10億円）
８位：デイビッド・ベッカム（元プロサッカー選手）／300万ポンド（約６億5000万円）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Ｃ・ロナウド、アグエロ、ベンゼマ、イブラ、ポグバetc…世界的名手たちが誇るスーパーカーを厳選＆一挙紹介！