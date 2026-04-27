BE:FIRST、緑黄色社会主催の対バンイベントに出演！LEOのソロ曲をスペシャルコラボで披露
BE:FIRSTが、4月26日にAichi Sky Expoで開催された緑黄色社会主催の対バンイベント『緑黄色大夜祭2026』に出演した。
■BE:FIRSTセットリストプレイリスト公開中
BE:FIRSTは「Boom Boom Back」や「Mainstream」「夢中」といった代表曲を続々と披露。最新曲の「BE:FIRST ALL DAY」で圧巻のパフォーマンスを披露すると、メンバーのLEOと緑黄色社会の穴見真吾をプロデューサーに迎えて制作されたソロ楽曲「I just wanna be myself ～One of the BE:ST-02 LEO～」を特別コラボで披露。“自分を愛し、自分らしく生きて行こう”というポジティブで等身大のメッセージが込められた歌声に、会場は温かな雰囲気に包まれた。
今回のセットリストは、各音楽配信サービスでプレイリストとして公開されている。
■リリース情報
2026.05.06 ON SALE
SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」
■関連リンク
BE:FIRST『緑黄色大夜祭2026』セットリストプレイリスト
https://BEFIRST.lnk.to/ryokuoshokudaiyasai2026
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/