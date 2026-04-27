BE:FIRST、緑黄色社会主催の対バンイベントに出演！LEOのソロ曲をスペシャルコラボで披露

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BE:FIRSTが、4月26日にAichi Sky Expoで開催された緑黄色社会主催の対バンイベント『緑黄色大夜祭2026』に出演した。

■BE:FIRSTセットリストプレイリスト公開中

BE:FIRSTは「Boom Boom Back」や「Mainstream」「夢中」といった代表曲を続々と披露。最新曲の「BE:FIRST ALL DAY」で圧巻のパフォーマンスを披露すると、メンバーのLEOと緑黄色社会の穴見真吾をプロデューサーに迎えて制作されたソロ楽曲「I just wanna be myself ～One of the BE:ST-02 LEO～」を特別コラボで披露。“自分を愛し、自分らしく生きて行こう”というポジティブで等身大のメッセージが込められた歌声に、会場は温かな雰囲気に包まれた。

今回のセットリストは、各音楽配信サービスでプレイリストとして公開されている。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

BE:FIRST『緑黄色大夜祭2026』セットリストプレイリスト

https://BEFIRST.lnk.to/ryokuoshokudaiyasai2026

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/