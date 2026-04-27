燕市の測量業「青山設計」が１７日に裁判所から破産手続き開始決定を受けました。

負債総額は約６０００万円と見込まれています。



民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、青山設計は、地元の燕市やほかの自治体からの元請受注を中心に測量、設計、補償コンサルタント事業などを手がけ、２０００年６月期には年収入高約１億２１９２万円を計上していました。

しかし、近年は官公庁からの受注減少などに伴い減収を余儀なくされ、２０２２年６月期の年収入高は約４１８３万円までに減少していました。

その後、２０２４年２月にＭ＆Ａにより福井県の設計事務所が事業を継承したことで２０２４年６月期の年収入高は約７０２５万円に回復したものの、受注が急減し、２５年６月までに事業を停止していたということです。