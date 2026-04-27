テレビ版の『スタートレック』で、カーク船長たちが使っていた腕時計タイプの通信装置「コミュニケーター」を覚えてますか？

未来の通信機器はあのようなスタイルになるのかと思ってましたが、実際は腕に装着して会話するガジェットはあまり発達しませんでした。とはいえ、あのスタイルには憧れた人も多かったのではないでしょうか？

ガジェットっぽいけど中身は本格派

『スタートレック』を愛してやまないSFファンのニーズに応えるべく、フランスの時計ブランド Hautlence（オートランス）が、コミュニケーターそっくりの高級腕時計「Retrovision ’64」を発表しました。

Image: Hautlence

パンチンググリルのカバーに覆われたケースは、PVD加工が施されたグレード5チタン。色味も含めてコミュニケーターそっくり。ダイヤルのデザインもレトロテイストに溢れています。

ダイヤル下部には1から12までの時表示が配置され、円形ダイヤルの分表示が60に達すると、時刻が次の数字にジャンプするという機構です。しかもムーブメントは、重力による干渉を解消するために、1分ごとに回転する複雑機構のフライングミニッツトゥールビヨンになっています。

Image: Hautlence

時計として非常にハイレベルな複雑機構を積んでいるだけに、価格も16万5000ドル（約2620万円）と超ハイプライス。製造本数は限定3本のみです。オトナになって経済的に成功したスタトレマニアがお買い上げするんでしょうか。興味津々です。

Source: Hautlence