「どうしてウチの子ではダメなのか」…？親の代理婚活「子どもの見合いにまで同行し口出し」の落とし穴

【前編】に続き、親の代理婚活について私の体験を通じ考えてみたい。SNS、マッチングアプリ、結婚相談所や行政の婚活支援。さまざまな出会いの場がありながら、未婚率の上昇には歯止めがかからない。30代前半（30〜34歳）では男性51.8%、女性38.5%（令和５年版厚生労働白書）と、男性は既婚者より未婚者のほうが多数派だ。

とはいえ「結婚しない」と決めているわけでもない。こども家庭庁の調査（2024年）では、19〜39歳の未婚男女の約６割が「すぐにでも結婚したい」、「いずれ結婚したい」と答えている。

これを親の立場から考えたとき、「結婚する気があるのなら、婚活して相手を見つけてほしい」とか、「職場や趣味を通じて出会った人と結婚すればいいのに」とか、そういう発想になりがちだろう。

一方で子ども自身の婚活は、親が思うほど簡単ではない。例えば我が家の長男は34歳からの１年半、結婚相談所を通じて婚活した。専用アプリで毎日のように「お相手」候補を検索し、１回ごとに１万1000円の「お見合い料」を支払って一流ホテルのラウンジで女性と会う。その際のお茶代は「男性持ち」というルールだ。

双方が合意すれば「仮交際」なるお試しのようなデート、うまくいけば１対１の「真剣交際」、その先に「成婚」という流れだが、実のところ結婚相談所の成婚率は１割に満たない。息子は20人ほどの女性と見合いや仮交際はしたものの成果はなく、総額150万円を費やしながら「俺には婚活は無理」とあきらめてしまった。

「古い」

当時の私はそんな内情を知らず、「いったいなぜ失敗続きなのか」と疑問や不安を抱いていた。昭和世代にありがちな根性論的思考で、「あれこれ選んでないで、とっとと決めればいいのに」などと思うこともあった。

つまり私にとっての代理婚活は、「どうしてウチの子ではダメなのか」という疑問解消が動機だったが、いざ体験してみれば前編で報告したとおり。年収や学歴、職業といった当人の条件に加え、家族のレベルまで求められる現実に、自分の甘さと傲慢さを猛省した。

都合３度の代理婚活で出会った親の中には、「出会い」の難しさを口にする父親もいた。36歳の娘はお酒が好きで、「一緒に飲み歩きができる男性」を希望しているという。

「それなら職場の飲み会とか、飲みに行ったお店で出会いがあるんじゃないですか」

そう尋ねると、「古い」と苦笑いされた。

「今はパワハラやセクハラが問題視されるでしょ？ 社内の飲み会で何かあろうものなら、すぐに内部通報されるって話です。飲みに行った先での出会いといっても、今の若い人はインスタとかで探したお店に行く。ウチの娘も女子会でいろんなお店をまわってますから、あれじゃあ出会いなんてないですよ」

ナンパや合コンも、ひとつ間違えればセクハラという時代。我が子の男女間トラブルを避けたい親にしてみれば、代理婚活という「身元保証」に安心感を覚えるのかもしれない。

41歳の娘を持つ専業主婦の母親は、夫から「おまえの責任でなんとかしろ」と責められていた。

「私も自分の育て方が悪かったのかと、ずっと悩んできました。母親としてこのまま何もせずにはいられない、親としてできることがあるならやってみよう、そういう気持ちで何度も交流会に来ています」

切実な親心はわかるが、「お相手」の男性には家や車を買い、子どもに高度な教育をし、一家で旅行を楽しめる、そんな生活を娘に与えてほしいという。いかにも高望みのようでいて、当の母親にはそれが「ふつう」という感覚だ。

要するに親たちは、自身の人生を基準にして代理婚活をしている。男はしっかり稼いで妻子を養う。女は仕事をしても家事や育児をおろそかにしない。それが自分にとっての「ふつう」だったから、「高望みしていない」というのだ。

「お母さん、交流会に行ってきて」、そう43歳の娘に頼まれて参加している母親もいた。娘は結婚相談所で半年ほど婚活したが退会し、今は母親任せだという。

「親が勧めたレールに乗ったほうが」

「自分で婚活してみたら、誰をどう選べばいいのか難しいって言うんです。相手に断られれば傷つくし、親に動いてもらって、親が勧めたレールに乗ったほうが楽なんでしょうね」

子どものほうから親の代理婚活を頼む。そんなケースがあるとは思いもしなかったが、ほかの親たちに話を聞いてまた驚いた。

「そういうお子さんも、けっこういるって話ですよ」

「お見合いが決まったら、親も一緒に行く場合が多いですね」

申し込みから身上書の作成、親同士の交流後には子どもの見合いにまで同行する。もはや「代理」というより「親主導」の婚活だ。

ハイレベルの条件を求め、我が子にふさわしい「お相手」を求めるのはそれぞれの自由だろう。だが親たちは忘れてはいないか。自分が選べる一方で、相手から選ばれない限り、先には進めないことを。

親が主導し、口出しし、見合いにまで同行するような息子や娘と「結婚したい」と思ってくれる人はどれほどいるのか。それこそが代理婚活の「落とし穴」とも言えるだろう。

取材・文：石川結貴（ジャーナリスト）