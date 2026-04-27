ドジャースの大谷翔平が昨年８月２４日から続けていた連続試合出塁は、２２日ジャイアンツ戦で終止符を打ち、５３試合連続で止まった。球団史上歴代２位タイまで伸ばし、連日のように日米のＭＬＢ関連ニュースのトップを飾っていた。

ただ、期間中の打率は２割７分９厘に終わっている。４２四死球が連続試合出塁につながった（出塁率は４割２厘）感がある。大谷も記録が止まった際に「（連続試合出塁ストップは）気にしていない。１番打者なので出塁は大事。ただ、感じよく打席に立っていれば伸びる数字。その感じがまだ今一つ出ていない」と話した。自らの調子の良さが記録継続につながったわけではないと感じているかのようなコメントだった。

ＭＬＢの最長記録は、「最後の４割打者」テッド・ウィリアムズがレッドソックスで１９４９年にマークした８４試合連続出塁。７月１日から９月２７日までの約３か月に渡って続けた。期間中の打率は３割６分８厘で、試合数を超える９２四球。出塁率は５割１分５厘と驚異の数字を残した。この年のウィリアムズは、３度目の３冠王を目前にしていたが、２毛差でタイガースのＧ・ケルに敗れたシーズンを過ごしたことでも知られる。

連続試合出塁がストップしたのは９月２８日セネタースとの試合。カーブが自慢の右腕レイ・スカーボローに、２三振含む３打数無安打。同投手に前の試合まで１１連勝していたレッドソックスだったが、その日は２９人で料理され、３番に入ったウィリアムズに４打席目は回ってこなかった。

スカーボローとウィリアムズは、実は前年の同じ日にも対戦していた。ウィリアムズが３打数無安打１四球に抑えられ、レッドソックスは２―４で敗戦。最終的にインディアンス（現ガーディアンズ）と同率となり、１試合プレーオフで敗れただけに痛い１敗だった。

歴史は繰り返すで、ウィリアムズの連続試合出塁が止まった試合も、後にレッドソックスの苦い思いに繋がる。１ゲームリードして迎えた２位ヤンキースとのレギュラーシーズン最終２連戦で連敗。２年連続してリーグ優勝を逃した。

後年ウィリアムズは「我々はヤンキースに負けたのではない。スカーボローのせいだった。我がチームを困惑させた投手だった」と悔しそうに述懐している。当時、メディアではあまり注目されなかった連続試合出塁ストップの裏には、こんなエピソードがあった。

ウィリアムズの記録以前は７４試合が最長記録だった。１９４１年に５６試合連続安打のジョー・ディマジオ（ヤンキース）が達成、さらに４１年に４割をキープしたウィリアムズが４２年にかけて記録している。ウィリアムズは４９年に自らの記録を大きく塗り替えたのだった。

※参考資料 ベースボール・リファレンス、アメリカ野球学会公式サイト

蛭間豊章（ベースボール・ナリスト）