「エンジンが故障した！」朝ラッシュの道路に小型機がギリギリ不時着　奇跡の赤信号で車なし…大惨事を回避　アメリカ

アメリカ・アリゾナ州で小型機が住宅街の道路に不時着した。機体が降りたのは道幅ギリギリの場所で、周辺設備への衝突や川に落ちる危険もあった。道路は通行が多い時間帯だったが、着陸したのは幸いにも、赤信号で車が途切れたタイミングで大惨事を免れたという。

小型機が道路に“ギリギリ”不時着

アメリカ・アリゾナ州でカメラに記録されたのは、あわや大惨事の瞬間だ。

小型機が突然、住宅街の道路に不時着していた。

道幅ギリギリで降り立った小型機は、少しでもズレたらポールに衝突するか、川に落ちてしまう危険もあった。

奇跡的なタイミングで惨事を回避

地元のメディアによると、管制塔にパイロットから、「メーデー、メーデー、エンジンが故障した！」と緊急連絡が入ったという。

飛行中にエンジントラブルが発生し、墜落する可能性があった。

しかも朝のラッシュで、街には多くの車が走っていた。

そのとき、奇跡が起きた。道路の信号が赤になったのだ。不時着の瞬間だけ、道路には1台も車がいなかった。

このトラブルでパイロットを含め、けが人はいなかったという。

（「イット！」 4月24日放送より）