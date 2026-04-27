上原さくら、プールに入らない理由を告白「浮き輪がないと怖くて入れなくて」

タレントの上原さくらが26日に自身のアメブロを更新。娘の誕生日旅行で訪れたプールでのエピソードを明かした。

この日、上原は「セパレートタイプで着せるのラクだし、とっても可愛い」と娘が着用している水着についてコメント。しかし、自身はプールに入らなかったといい、その理由について「私自身が泳げないのに水に入ったら、娘の面倒を見るどころか足手纏いになって夫に迷惑をかける気がするからです」と告白。「浮き輪がないと怖くて入れなくて」「私は水の中では自分の事で必死だから」とお茶目につづった。

続けて「一応水陸両用の服は着てるけど、プールサイドで監視担当です」と明かし、水陸両用のウェアを着用している自身の写真を公開。「太ももやお尻はひらひらスカートで隠せるからめちゃくちゃおすすめです」と紹介した。

最後に、プールで遊ぶ娘の姿について「笑顔がキラッキラに輝いていて、本当に可愛かったです 私はこの子がいてくれて本当に幸せだと思った」と愛情たっぷりにコメント。誕生日という節目に「娘がここまで健やかに成長してくれたこと、それを支えてくれる夫や、お互いの家族、友人」「いつも見守って下さる方々に感謝をしています」と周囲への感謝をつづった。