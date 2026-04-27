矢作芳人調教師＆坂井瑠星騎手、“笑い聖地”なんばグランド花月に出演へ 日本ダービー後に…一夜限りのコメディ劇予告・コメント発表
JRAの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手が、大阪・なんばグランド花月に出演することが決まった。6月4日に特別公演『ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の「お兄ちゃんネル競馬コメディ」〜チーム矢作がやってくる！〜』が開催される。
【写真】世界的な名調教師が笑いの殿堂・NGKへ…矢作芳人調教師
同公演は、競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃんともじゃ吉田を中心に、おなじみの吉本新喜劇メンバーが集結。さらに、日本のみならず世界を舞台に活躍する矢作師と坂井騎手が出演する。ここでしか見られない競馬をテーマにした一夜限りのコメディ劇となる。
なお、今年の日本ダービーは、5月31日に東京競馬場で開催予定。
■もじゃ吉田 コメント
「日本一競馬を愛する芸人・ビタミンSお兄ちゃんのYouTubeチャンネル『お兄ちゃんネル』開設当時からお手伝いさせていただきやっと今回実現しました！日本一競馬愛にあふれた！日本一おもしろい競馬イベント！皆さん日本一のお笑いの劇場でお待ちしています！」
■ビタミンS・お兄ちゃん コメント
「もじゃ吉田くんと2年前から構想していたイベントがついにNGKで実現します。世界の『チーム矢作』の素晴らしさを、新喜劇の皆様の力を借りて僕がお伝えします。お楽しみに！」
■矢作芳人（JRA調教師）コメント
「チーム矢作として、お笑いの聖地に立てるということにワクワクしています。瑠星も張り切っているので、当日は是非劇場まで足をお運びください」
日程：6月4日（木）19:00開場／19:30開演
料金：SS席1万円、S席8000円、A席／車いす席6000円、B席5000円／配信2500円
場所：なんばグランド花月
出演：ビタミンS・お兄ちゃん、もじゃ吉田、矢作芳人（調教師）、坂井瑠星（JRA騎手）ほか
券売：
【FANY先行】受付期間 4月25日（土）11:00〜4月27日（月）11:00
抽選結果 4月30日（木）18:00頃
【一般発売日】 5月3日（日）10:00〜
【写真】世界的な名調教師が笑いの殿堂・NGKへ…矢作芳人調教師
同公演は、競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃんともじゃ吉田を中心に、おなじみの吉本新喜劇メンバーが集結。さらに、日本のみならず世界を舞台に活躍する矢作師と坂井騎手が出演する。ここでしか見られない競馬をテーマにした一夜限りのコメディ劇となる。
■もじゃ吉田 コメント
「日本一競馬を愛する芸人・ビタミンSお兄ちゃんのYouTubeチャンネル『お兄ちゃんネル』開設当時からお手伝いさせていただきやっと今回実現しました！日本一競馬愛にあふれた！日本一おもしろい競馬イベント！皆さん日本一のお笑いの劇場でお待ちしています！」
■ビタミンS・お兄ちゃん コメント
「もじゃ吉田くんと2年前から構想していたイベントがついにNGKで実現します。世界の『チーム矢作』の素晴らしさを、新喜劇の皆様の力を借りて僕がお伝えします。お楽しみに！」
■矢作芳人（JRA調教師）コメント
「チーム矢作として、お笑いの聖地に立てるということにワクワクしています。瑠星も張り切っているので、当日は是非劇場まで足をお運びください」
日程：6月4日（木）19:00開場／19:30開演
料金：SS席1万円、S席8000円、A席／車いす席6000円、B席5000円／配信2500円
場所：なんばグランド花月
出演：ビタミンS・お兄ちゃん、もじゃ吉田、矢作芳人（調教師）、坂井瑠星（JRA騎手）ほか
券売：
【FANY先行】受付期間 4月25日（土）11:00〜4月27日（月）11:00
抽選結果 4月30日（木）18:00頃
【一般発売日】 5月3日（日）10:00〜