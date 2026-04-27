有働由美子アナ、野菜の彩り鮮やかな手料理披露「美味しそう！」「彩り綺麗」「食欲わいてきます」
フリーアナウンサーの有働由美子が27日までに、自身のインスタグラムを更新。野菜の彩り鮮やかな手料理を披露した。
【写真】「彩り綺麗」「食欲わいてきます」有働由美子アナが披露した“菜の花とトマトの豚キムチ炒め”
有働アナは「今日は朝早すぎてりくろーおじさん閉まってた」「買えなかった」と、目当てのスイーツの購入を断念したエピソードを告白。「仕方なく帰って 菜の花とトマトの豚キムチ炒めです」と、野菜をふんだんに使った一皿を公開し「チーズケーキ食べたかった。。。」と改めて悔しがった。
コメント欄には「美味しそう！早速、今晩のおかずに作ってみます」「炒めもの最高です！お料理彩り良くて食欲わいてきます」「彩り綺麗」「この組み合わせで作ったことなかったけど美味しそう」などの声が寄せられている。
【写真】「彩り綺麗」「食欲わいてきます」有働由美子アナが披露した“菜の花とトマトの豚キムチ炒め”
有働アナは「今日は朝早すぎてりくろーおじさん閉まってた」「買えなかった」と、目当てのスイーツの購入を断念したエピソードを告白。「仕方なく帰って 菜の花とトマトの豚キムチ炒めです」と、野菜をふんだんに使った一皿を公開し「チーズケーキ食べたかった。。。」と改めて悔しがった。
コメント欄には「美味しそう！早速、今晩のおかずに作ってみます」「炒めもの最高です！お料理彩り良くて食欲わいてきます」「彩り綺麗」「この組み合わせで作ったことなかったけど美味しそう」などの声が寄せられている。