次世代パフォーマンスドールと評されるNEXZ（ネクスジ）が27日、2枚目シングルアルバム「Mmchk」と同名のタイトル曲をリリースする。25日には公式SNSチャンネルで、収録曲「HYPEMAN」のミュージックビデオのティザー映像を公開した。

公開映像では、どこかをぼんやりと見つめる7人の様子から始まる。ヒュイがソゴンに「HYPEMAN」とささやくと、誰かがCDプレーヤーを再生する。メンバーは足並みをそろえてぴょんぴょんと跳ね、リズムに身を任せて楽しいひとときを過ごす。最後には、7人が青い空へ向かって力強くジャンプする構成になっている。

韓国メディアのスポーツ京郷は27日「今後、グローバルショーケースイベントや初のアリーナツアー、ブラジルの大型音楽フェスティバル『ロック・イン・リオ』のステージなど、次世代パフォーマンスグループとしての世界規模の活動を展開する」と報じた。

日本と韓国を拠点に活動する、全員日本生まれの7人組で、24年5月20日に「Ride the Vibe」でデビュー。同8月21日にはEP「Ride the Vibe（Japaness Ver.）／Keep on Moving」で日本デビューした。