回転寿司73皿に焼き肉20人分！スタッフも呆れたBIGBANG・D-LITE＆秋山成勲らの食べっぷり

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）、歌手キム・ジョングク、ボーイズグループBIGBANGのD-LITEが、回転寿司73皿と20人分の肉を平らげる、伝説に残るワイルドな食べっぷりを披露し、番組スタッフが撤収するという前代未聞の事態が発生する。

SBS Plus『サンナムジャの旅行術in九州』（原題）は、本能のままに楽しむ究極の自由人たちのありのままの旅行記だ。

【写真】D-LITEも驚愕！秋山成勲の“すべて脱ぐ撮影”

韓国を代表するワイルドな男、秋山成勲とキム・ジョングク、そして中くらいのワイルドさを持つ“末っ子”のD-LITEまで、無意味な負けず嫌いさや終わりのない見栄、小学生顔負けの幼稚さまで見せつける、アドレナリン大爆発の“ブロマンス旅行”を繰り広げる。

来る4月28日、韓国で放送される第2回で、3人は運動後のタンパク質補給を口実に、回転寿司店を訪れる。彼らは瞬く間に皿を積み上げ、周囲を唖然とさせた。

特に、隣のテーブルの注文スピードを見て、「究極の男が競争で負けるわけにはいかない」とさらにペースを上げ、最終的に73皿を食べたことを確認すると、本人たちも驚きを隠せず、爆笑を誘った。

（写真＝SBS Plus）上段左：左がD-LITE、右手前からキム・ジョングク、秋山成勲

その後、鹿児島で偶然立ち寄った地元の老舗ホルモン焼き店でも、彼らの注文は止まらない。なんと20人分の肉を完食してもなお、「まだお腹が空いている」と言い張り、撮影を続けていた番組スタッフに撤収を勧める始末。

終わりの見えない3人の食べっぷりに、スタッフは本当にカメラ2台だけを残して現場を離れるという珍事が発生し、さらなる笑いを巻き起こした。果たして、このものすごい食事にかかった費用はいくらになるのか、関心が高まっている。

なお、SBS Plus『サンナムジャの旅行術in九州』は、毎週火曜日20時40分に韓国で放送中だ。