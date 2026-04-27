「本当に反省している。正直あの瞬間…」レッド後に相手主将の顔面に強烈パンチ。スペイン２部35歳GKが常軌を逸した愚行を謝罪

「本当に反省している。正直あの瞬間…」レッド後に相手主将の顔面に強烈パンチ。スペイン２部35歳GKが常軌を逸した愚行を謝罪