“平凡な女子大生”少女時代ソヒョン、“主人公”2PMオク・テギョンの初夜を奪ってしまう… 韓国ドラマ『主役の初夜、私が奪っちゃいました』、U-NEXTで配信決定
少女時代のソヒョン、2PMのオク・テギョン出演する韓国ドラマ『主役の初夜、私が奪っちゃいました』（全12話／2025年）が、5月6日よりU-NEXTオリジナルとして独占配信されることが決定した。
本作は、同名の人気WEB小説を原作としたロマンスファンタジー。平凡な女子大生が、ある日突然、大好きな小説の世界の脇役ソンチェクに憑依。目立たず平穏な生活を送るはずが、男主人公と一夜を共にしてしまうことで、物語の歯車が大きく狂い始める。
【場面ショット】少女時代ソヒョン＆2PMオク・テギョン、ドキッとするシーン
ヒロインのソンチェクを少女時代のソヒョンが、そして小説の主人公イ・ボンを2PMのオク・テギョンが演じる。
大好きな恋愛小説の脇役ソンチェクに憑依してしまった、女子大生の私。ひっそりとこの生活を満喫しながら、主人公イ・ボンとヒロインの恋愛模様を見守るつもりだった。しかし、酔った勢いでボンの初夜を奪ってしまったことから、物語が大きく動き出す。「初夜を過ごした男女は当然、婚姻すべきだ」と執拗に迫るボン。ソンチェクは物語を正しい流れに戻そうと奮闘するが、事態は思わぬ方向へ…。2人の関係にも変化が生まれていく。
「2025年KBS演技大賞」では、ミニシリーズ部門 女性・男性優秀賞、ベストカップル賞の3冠を獲得。本国でも大きな話題を呼んだ、テンポの良い展開と主演2人の息の合った演技も見どころとなる。
■スタッフ
監督：イ・ウンヒ、カン・スヨン
■キャスト
ソヒョン、オク・テギョン、クォン・ハンソル、ソ・ボムジュン、チ・へウォン ほか
■あらすじ
大好きな恋愛小説の脇役・ソンチェクに憑依してしまった、平凡な女子大生の私。目立たず華麗な生活を満喫し、原作通り、主人公イ・ボンとヒロイン・ウネの恋を見守るはずだった。しかし、酔った勢いでボンと一夜を過ごしてしまうという大失態を犯す。「初夜を過ごした男女は当然、婚姻すべきだ」と執拗に迫るボン。ソンチェクは物語を正そうと奮闘するが、冷酷だったボンの一途な想いに、次第に心は揺れ動き始め…。運命は少しずつ原作から外れていく…。
本作は、同名の人気WEB小説を原作としたロマンスファンタジー。平凡な女子大生が、ある日突然、大好きな小説の世界の脇役ソンチェクに憑依。目立たず平穏な生活を送るはずが、男主人公と一夜を共にしてしまうことで、物語の歯車が大きく狂い始める。
ヒロインのソンチェクを少女時代のソヒョンが、そして小説の主人公イ・ボンを2PMのオク・テギョンが演じる。
大好きな恋愛小説の脇役ソンチェクに憑依してしまった、女子大生の私。ひっそりとこの生活を満喫しながら、主人公イ・ボンとヒロインの恋愛模様を見守るつもりだった。しかし、酔った勢いでボンの初夜を奪ってしまったことから、物語が大きく動き出す。「初夜を過ごした男女は当然、婚姻すべきだ」と執拗に迫るボン。ソンチェクは物語を正しい流れに戻そうと奮闘するが、事態は思わぬ方向へ…。2人の関係にも変化が生まれていく。
「2025年KBS演技大賞」では、ミニシリーズ部門 女性・男性優秀賞、ベストカップル賞の3冠を獲得。本国でも大きな話題を呼んだ、テンポの良い展開と主演2人の息の合った演技も見どころとなる。
■スタッフ
監督：イ・ウンヒ、カン・スヨン
■キャスト
ソヒョン、オク・テギョン、クォン・ハンソル、ソ・ボムジュン、チ・へウォン ほか
■あらすじ
大好きな恋愛小説の脇役・ソンチェクに憑依してしまった、平凡な女子大生の私。目立たず華麗な生活を満喫し、原作通り、主人公イ・ボンとヒロイン・ウネの恋を見守るはずだった。しかし、酔った勢いでボンと一夜を過ごしてしまうという大失態を犯す。「初夜を過ごした男女は当然、婚姻すべきだ」と執拗に迫るボン。ソンチェクは物語を正そうと奮闘するが、冷酷だったボンの一途な想いに、次第に心は揺れ動き始め…。運命は少しずつ原作から外れていく…。