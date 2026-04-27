アジア唯一のMETALLICA公認トリビュートバンド「HATTALLICA」（ハッタリカ）が27日、公式Xを更新。ギタリストKirz Hammett（カーズ ハメット）さんが亡くなったと明かした。

声明を通じ「HATTALLICAのリーダーでありリードギターのKirz Hammettが、2026年4月26日1時22分永眠致しました」と発表。

Kirzさんはステージ4の鼻腔（びくう）がんと闘病中で、昨年10月には寛解したと自身のXで伝えていた。「昨年3月、ステージ4の鼻腔がんが発覚し、本人の努力と皆様の温かいご支援のおかげで、寛解という奇跡を起こしました。今年に入り髄膜播種が発覚、2度目の奇跡を起こすべく、懸命な治療と闘病を続けていましたが、容体が急変し家族に見守られる中、46年の人生に幕を下ろしました」とした。

そして「Kirzの奏でてきた魂のギターの音色と、METALLICAへの深い愛情は、永遠に消えることはありません。これまでKirzを温かく応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様へ。心から感謝申し上げます」と感謝をつづった。

Kirzさんが生前、最後にXを更新したのはバンドメンバーがお見舞いしたことを伝えた3月25日のリポストだった。

同バンドは02年12月に結成。

以下、発表全文。

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応援下さる皆様へ

HATTALLICAのリーダーでありリードギターのKirz Hammettが、2026年4月26日1時22分永眠致しました。

昨年3月、ステージ4の鼻腔がんが発覚し、本人の努力と皆様の温かいご支援のおかげで、寛解という奇跡を起こしました。

今年に入り髄膜播種が発覚、2度目の奇跡を起こすべく、懸命な治療と闘病を続けていましたが、容体が急変し家族に見守られる中、46年の人生に幕を下ろしました。

HATTALLICAを応援してくださる皆様と、Kirzのステージ復帰を待ってくださる皆様へ、ステージから感謝を伝えたいと、4月4日のライブ当日も直前まで出演の意志を持ち、何度も立ち上がろうと戦っていました。

Kirzの決して諦めない精神力と、METALLICAへの熱い思いが、これまでのHATTALLICAの原動力となり、皆様との素晴らしい出会いを生んできました。

Kirzの奏でてきた魂のギターの音色と、METALLICAへの深い愛情は、永遠に消えることはありません。

これまでKirzを温かく応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様へ。心から感謝申し上げます。

Kirzの悲願であったMETALLICAとの共演は叶いませんでしたが、彼の意志を継ぎ、僕はこれからもHATTALLICAの一員として、METALLICAの音楽を楽しむことを続けていきます。

2026年4月27日

HATTALLICA James Hirofield