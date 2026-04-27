なぜ予防接種をするの？　まんがでチェック【おしえて！トリートマン】

子どもの健康や体のことについて、知っておくといざというとき安心！ トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。

「注射、痛いからやだな……」と、予防接種がちょっぴり苦手な子も多いはず。

でも、トリートマンが教えてくれたように、予防接種にはとっても大切な役割があるんです。

マンガの内容をおさらいしながら、さらに詳しく見ていきましょう！

予防接種は「免疫のトレーニング」！

私たちの体の中には、外から入ってくるウイルスやばい菌と戦う「兵隊さん」のようなしくみがあります。これを「免疫（めんえき）」と呼びます。

予防接種で使う「ワクチン」は、いわばウイルスやばい菌の「情報」や「戦い方のコツ」が書かれた説明書のようなもの。実際に病気にかかる前にワクチンを体に入れておくことで、体の中の兵隊さんは「今度この敵が来たら、こうやってやっつけよう！」と準備ができるのです。だから、もし本当に病気にかかってしまっても、すでに戦い方を知っているので、症状が軽くすんだり、早く治ったりする助けになります。

自分だけでなく「みんな」を守ることにつながる

予防接種には、2つの大きな役割があります。

個人を守る：病気から命を守ったり、重症化を防いだりする。

社会を守る：多くの人が予防接種を受けて免疫を持つことで、病気が広がるのを防ぎ、赤ちゃんや病気の人など、ワクチンを打てないまわりの人たちも守る。

赤ちゃんが小さいうちに何度も病気にかかるのは、そうやって少しずつ免疫を獲得し、体を強くしていくため。予防接種は、そのステップをより安全に助けてくれるものなのです。

ワクチンの種類には「生」と「不活化」がある！

ワクチンには大きく分けて2つのタイプがあります。

一つは、ウイルスなどの力を弱めて「弱い本物の敵」の状態にして、その病気との戦い方を学ぶ「生ワクチン」。

もう一つは、ウイルスを動けない状態、「敵の模型」や「バラバラにした敵の一部」、あるいは「敵のゾンビ」のような状態にして、その戦い方を学ぶ「不活化（ふかつか）ワクチン」です。

生ワクチンは、弱いとはいえ本物の敵なので練習試合のような感じ、不活化ワクチンは、敵そのものではないので模擬試合といったところでしょうか。

どちらも体の中の兵隊さんに敵の情報を覚えさせるための大切なステップです。

インフルエンザワクチンはなぜ毎年打つの？

冬に流行するインフルエンザ。なぜ毎年予防接種をするんだろう、と思ったことはないですか？

じつはインフルエンザのウイルスは、毎年少しずつ戦い方（武器）を変えてやってきます。

そのため、体の中の兵隊さんたちが新しい敵の武器をしっかり覚えて、正しく戦えるように、その年に流行しそうなウイルスに合わせて作られたワクチンを毎年打つ必要があるのです。

前回のトレーニング内容を忘れないうちに、最新の「敵の情報」をアップデートしておくことが大切なんですね。ちなみにインフルエンザワクチンは前述の「不活化ワクチン」です。

体の中の「兵隊さん」が万全のときに受けるのがベスト！

「風邪をひいているときは、予防接種を受けられない」と言われたことはありませんか？ それは、体の中の兵隊さんたちが風邪のウイルスと必死に戦っている真っ最中だからです。

兵隊さんが疲れているときにワクチンが入ってきても、しっかり抗体をつくれないことがあります。せっかくチクッと頑張るのですから、体の中の兵隊さんがしっかりお休みして、万全の状態でトレーニングに励めるタイミングを選びましょう。

病気が治ったあと、しばらく期間をあけるのは「兵隊さんの充電タイム」が必要だから。お医者さんと相談して、ベストなタイミングで受けられるといいですね。

【おまけ】「アレルギー」ってなあに？

免疫は本来、私たちの味方ですが、ときどき「敵ではないもの（食べ物や花粉など）」に対して、「敵だ！ 攻撃せよ！」と勘違いして過剰に反応してしまうことがあります。

これが「アレルギー」の正体です。

体の中の兵隊さんが、ちょっぴり慎重すぎて、間違えて大騒ぎしてしまっている状態なんですね。



自分の免疫力を高めるには「栄養」「睡眠」「低ストレス」が大切

免疫の兵隊さんをいつも元気にしておくために日々の生活の中で大切なのは、「栄養をとること」「睡眠をよくとること」「低ストレスを心がけること」です。

栄養：バランスのよい食事で、兵隊さんのエネルギーを補給。

睡眠：ぐっすり眠ることで、兵隊さんをしっかり休ませる。

低ストレス：笑ったり適度な運動をしたりリラックスしたりすることで、兵隊さんの士気を高める。

免疫力の大切さや予防接種のヒミツ、分かりましたか?

次に予防接種をするときは「兵隊さんがトレーニングしてるんだな！」と、自分の体を応援してあげてくださいね。