キンタロー。ちゃんみな＆HANAメンバーのモノマネ披露「インパクトすごすぎ」「特徴捉えてる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】お笑いタレントのキンタロー。が4月26日、自身のInstagramを更新。ラッパー／シンガーのちゃんみなのモノマネを披露し、話題となっている。
【写真】44歳芸人「夜眠れないレベル」インパクト大の紅白アーティストモノマネ
25日放送のフジテレビ系「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル春」に出演していたキンタロー。は、出演時のオフショットや動画を投稿。ちゃんみなの楽曲「NG」を再現した金髪のロングウィッグに、ボディラインの際立つ青いスパンコールの衣装を身につけ、「紅白の時のご本人様がメンズに運ばれる表現をどうしてもしたかったですが ガールズにキンタロー。のドッスンレベルを持つのは申し訳ないと考え、机を拝借。机で運んでもらいました」と番組での裏話もつづっている。
また「そしてものまねHANAのメンバーにもこっそりYURIとして紛れ込むことに成功しました」と、7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）のYURIのモノマネショットも投稿している。
この投稿には「笑った」「最高です」「踊りのキレすごい」「仕草似てる」「インパクトすごすぎ」「夜眠れないレベル」「特徴捉えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】44歳芸人「夜眠れないレベル」インパクト大の紅白アーティストモノマネ
◆キンタロー。ちゃんみなのモノマネ披露
25日放送のフジテレビ系「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル春」に出演していたキンタロー。は、出演時のオフショットや動画を投稿。ちゃんみなの楽曲「NG」を再現した金髪のロングウィッグに、ボディラインの際立つ青いスパンコールの衣装を身につけ、「紅白の時のご本人様がメンズに運ばれる表現をどうしてもしたかったですが ガールズにキンタロー。のドッスンレベルを持つのは申し訳ないと考え、机を拝借。机で運んでもらいました」と番組での裏話もつづっている。
◆キンタロー。のモノマネに反響
この投稿には「笑った」「最高です」「踊りのキレすごい」「仕草似てる」「インパクトすごすぎ」「夜眠れないレベル」「特徴捉えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】