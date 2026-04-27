「バチェラー4」秋倉諒子、ばっさりカットの新ヘア披露「大正解」「印象変わる」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が4月26日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「バチェラー4」35歳美女「美しさ倍増」ばっさりカットの新ヘア
秋倉は、「遂に！伸ばしていた髪を切りました〜」と報告。背中まであったロングヘアを肩のラインまで短くカットしたビフォーアフターの動画を投稿した。また「ちょっとレイヤー足してもらった」とこだわりも明かし、「切ってよかった どうかなぁ〜？」と問いかけも記している。
この投稿に「大正解」「美しさ倍増」「レイヤーの入り方がオシャレで素敵」「短くなって印象変わる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】「バチェラー4」35歳美女「美しさ倍増」ばっさりカットの新ヘア
◆秋倉諒子、新ヘアスタイルでイメチェン
秋倉は、「遂に！伸ばしていた髪を切りました〜」と報告。背中まであったロングヘアを肩のラインまで短くカットしたビフォーアフターの動画を投稿した。また「ちょっとレイヤー足してもらった」とこだわりも明かし、「切ってよかった どうかなぁ〜？」と問いかけも記している。
◆秋倉諒子の投稿に反響
この投稿に「大正解」「美しさ倍増」「レイヤーの入り方がオシャレで素敵」「短くなって印象変わる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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