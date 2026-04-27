テクニカルポイント　ユーロドル、中立水準を探る展開

1.1876　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1868　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1759　一目均衡表・転換線
1.1750　10日移動平均
1.1746　一目均衡表・雲（上限）
1.1719　現値
1.1710　100日移動平均
1.1677　200日移動平均
1.1674　21日移動平均
1.1646　一目均衡表・基準線
1.1633　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1586　一目均衡表・雲（下限）
1.1471　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ユーロドルは、４月の上昇トレンド形成とその調整の動きで、方向性がぼやけてきている。現在の水準は一目均衡表の雲に入り込んでおり、２００日線が目先のサポート水準になっている。ＲＳＩ（１４日）は５４．２とやや買いバイアスを残している。再び一目均衡表の雲上限を上回る動きとなるのかを、まずはチェックしたい。