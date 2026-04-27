テクニカルポイント ユーロドル、中立水準を探る展開 テクニカルポイント ユーロドル、中立水準を探る展開

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テクニカルポイント ユーロドル、中立水準を探る展開



1.1876 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1868 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1759 一目均衡表・転換線

1.1750 10日移動平均

1.1746 一目均衡表・雲（上限）

1.1719 現値

1.1710 100日移動平均

1.1677 200日移動平均

1.1674 21日移動平均

1.1646 一目均衡表・基準線

1.1633 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1586 一目均衡表・雲（下限）

1.1471 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ユーロドルは、４月の上昇トレンド形成とその調整の動きで、方向性がぼやけてきている。現在の水準は一目均衡表の雲に入り込んでおり、２００日線が目先のサポート水準になっている。ＲＳＩ（１４日）は５４．２とやや買いバイアスを残している。再び一目均衡表の雲上限を上回る動きとなるのかを、まずはチェックしたい。

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