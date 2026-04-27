渋谷すばるが、2025年11月より開催したアジアツアー『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』の東京 日本青年館ホール公演を収録したライブBlu-rayを7月15日にリリースする。

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本作は、TOY'S STOREおよび夏に開催される『渋谷すばる FAN MEETING 2026』の会場限定商品としてリリース。アルバム『Su』収録楽曲など、当日の模様を余すところなく詰め込んだ内容で、ライブ写真を使用した60Pフォトブック、直筆サインがランダムで封入されるスペシャルトレカに加え、アクリルバッグチャームセットが付属する。

特典映像には、リハーサルや各公演の裏側に密着したドキュメンタリー映像に加え、2025年に行われた盟友 横山裕との対バンイベント「『横山裕×渋谷すばる』のライブ映像が収められる。早期予約特典として、TOY'S STOREにて5月17日までに予約すると、アクリルバッグチャームセットが4種となる。

また、リリース発表とあわせて公開されたジャケット写真は、ライブの熱量を切り取ったカットを使用したビジュアルに。アートディレクターは、渋谷のアートワークでおなじみの丸井元子と仁平早紀が手がけている。

さらに、9月より渋谷の芸能生活30周年を記念したツアー『渋谷すばる 30th Anniversary Asia Tour 2026』の開催も決定。詳細は後日発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）