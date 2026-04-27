新規1級審判員に8人認定!! 日本高校選抜帯同ユースレフェリー企画1年目メンバーの現役大学生も
日本サッカー協会(JFA)は今月、新規サッカー1級審判員に8人が認定されたことを発表した。
1級審判員はJFAが主催する試合などで主審を担当でき、Jリーグも基本的には同資格の審判員が担当している。8人の中には大学4年生の木下心氏も名を連ねた。
木下氏は高校2年時、高体連サッカー専門部による日本高校サッカー選抜候補合宿・同選抜活動へのユースレフェリー帯同企画のうち、U-17日本高校選抜活動に参加した。この企画はユースレフェリーの育成を目的に木下氏が参加した2022年から始まったもので、毎年1月から2月ごろに開催される複数の選抜活動にそれぞれ数人の高校生審判員が参加して紅白戦や大学生との練習試合で主審や副審を担当している。今年で5回目を迎えたなか、ついに参加者から1級審判員が誕生した。
また、女性審判員を中心に以下の8人が新規1級審判員に認定された。
岩田紗瑛
海野晴香
木下心
多田美早希
千蔵るり
千葉美咲
冨永華
谷内田菜央
1級審判員はJFAが主催する試合などで主審を担当でき、Jリーグも基本的には同資格の審判員が担当している。8人の中には大学4年生の木下心氏も名を連ねた。
木下氏は高校2年時、高体連サッカー専門部による日本高校サッカー選抜候補合宿・同選抜活動へのユースレフェリー帯同企画のうち、U-17日本高校選抜活動に参加した。この企画はユースレフェリーの育成を目的に木下氏が参加した2022年から始まったもので、毎年1月から2月ごろに開催される複数の選抜活動にそれぞれ数人の高校生審判員が参加して紅白戦や大学生との練習試合で主審や副審を担当している。今年で5回目を迎えたなか、ついに参加者から1級審判員が誕生した。
高校2年生の2月に高校選抜帯同企画に参加(右から2人目が木下心氏)
また、女性審判員を中心に以下の8人が新規1級審判員に認定された。
岩田紗瑛
海野晴香
木下心
多田美早希
千蔵るり
千葉美咲
冨永華
谷内田菜央