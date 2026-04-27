ISSYZONE JAPAN株式会社は4月27日（月）、アウトドア家電ブランド「BougeRV（ボージアールブイ）」の新製品として、「BougeRV PC35ポータブルエアコン」を発売した。価格は4万9,980円。

昨年発売したモデルをベースに、完成度を高めたというキャンプや車中泊向けのポータブルエアコン。3,500BTU（1,000W）の冷房能力を備えており、6m³程度の空間であれば、15分で室温を30℃から20℃まで下げられるとしている。

運転モードは、標準的な「冷房」のほか、雨天時に便利な「除湿」、静音性を高めた「睡眠」、一気に冷やしたい時の「強力冷房」、扇風機として使える「送風」の計5種類を搭載。約55dBの低騒音設計により、就寝時でも稼働音を気にせず休息できるという。

2,000Whクラスの大容量ポータブル電源と組み合わせれば、冷房モードで最長連続8時間の稼働が可能となっている。

発売を記念し、Amazonおよび公式サイトでは20％OFFの3万9,998円で購入できるキャンペーンも実施される。

冷房能力：3,500BTU（1,000W） 運転モード：冷房、除湿、睡眠、強力冷房、送風 温度調節範囲：16～32℃ 騒音レベル：55dB 防水レベル：IPX5 外形寸法：約554×297×275mm 質量：約15.5kg