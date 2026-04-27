西川貴教が自身のXを更新し、布袋寅泰との2ショットを公開した。

■西川貴教がサプライズで布袋寅泰と「DREAMIN’」をコラボ

【写真】西川貴教が嬉し泣きしそうな表情で撮った布袋寅泰との貴重な2ショットを公開

4月26日に宮城・国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのくで開催された音楽フェス『ARABAKI ROCK FEST.26』。西川は“T.M.Revolution”として「磐越（BAN-ETSU）」ステージに降臨し、圧倒的なパフォーマンスでオーディエンスを魅了した。さらに、自身のステージ終了後、「陸奥（MICHINOKU）」ステージに立つ布袋のライブへ西川が

電撃参戦。BOØWYの名曲『DREAMIN’』をコラボ披露した。

西川は「まさか人前で歌う初めての『DREAMIN’』が、布袋さんからのサプライズだなんて、10代の西川少年が知ったら気絶すると思います！お願いです、アレンジ教えておいて下さい（笑）」と興奮冷めやらぬ胸中を吐露。公開された2ショットでは、力強く肩を抱き寄せる布袋に対し、西川が嬉し泣きの一歩手前のような表情で寄り添っている。

SNSには「最高のコラボ」「まさにドリーミン！」「リハなしで呼ばれるって信頼されてる証拠ですね」「フェスの醍醐味ですね」と歓喜の声が殺到している。

■コラボの裏側。「嘘でしょ？」から始まった震えるほどのサプライズ

布袋は、自身のXで「空と緑が一つになって、オーディエンスとステージも一つになって、最高のバイブレーションを感じながらプレイできたよ。ずっとステージサイドで観ていてくれた西川貴教くんをサプライズで呼び込みみんなと歌ったDreamin’は忘れられない思い出になった」と報告。ステージ上での熱き共演動画と共に、このコラボが西川にとってもサプライズであったことを明かした。

西川は布袋の投稿を引用し、「ワイヤレスじゃなく、ワイヤードのマイクを、あえてスタンドから外された瞬間に『嘘でしょ？』と思ったら、まさかでした！最高ッス！」と、ステージ上で奇跡を確信した瞬間の心境を綴った。

■「岐阜の狂犬と滋賀のプードルちゃん」が肩を並べる2ショットも

また、西川はXに「岐阜の狂犬と滋賀のプードルちゃん」と茶目っ気たっぷりのコメントを添え、黒夢の清春と肩を組んだ仲良し2ショットを公開。

この投稿に対し清春は、自身のXで「ちょっと笑！またそのイメージ！笑笑」とツッコミを入れつつも「なるほど、滋賀のプードルちゃんに会えました」と愛のある返信を返すという、長年の絆を感じさせるやり取りを披露している。

さらに、黒夢の公式Xには、清春×西川×布袋が肩を並べる1枚も公開。オレンジのシャツとデニムを纏い柔らかな笑顔を浮かべる布袋と黒のジャケットにキャップ＆サングラスでクールに佇む清春。そのふたりに挟まれ、満面の笑みを見せる西川というあまりにも貴重な3ショットだ。

SNSには「MCで上げないって言ってたのに、嬉しい！」「最強トリオ」「すごい3ショット」と様々な声が集まっている。

布袋もInstagramに「清春くん、西川くんと、初めての3ショット。フェスでは楽屋にこもっていることが多かったけど、アラバキでは多くの人と会えたよ」とコメントして、3ショットを投稿。