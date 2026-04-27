明日4月28日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは高橋文哉、上戸彩、MAYA・MIIHI（NiziU）、陣内智則。

■魚の煮つけで体調が急変？自分でとったカニで地獄の苦しみ 食べ物の危険に迫る

VTRでは、知らなかったでは済まされない食べ物の危険を紹介。おいしそうな魚の煮つけを食べて体調が急変。めまい、体のしびれ、味覚の異常。それは自然界に存在する毒のせいだった。

家庭料理のド定番、あの大人気メニューでまさかの体調不良。しっかり対策していたはずなのに…食事を保存する際の思わぬ落とし穴に迫る。

沖縄に移住して半自給自足の生活を満喫する夫婦に襲い掛かった地獄の苦しみ。自分でとったカニが、化学兵器禁止法に指定されている毒を持っていた。

■高橋文哉 食べすぎて体調不良の失敗談

スタジオではゲストの食にまつわるトークを。高橋は「見たことない魚を食べたことあります」と告白。島でのロケ中に釣った見知らぬ魚を食べるため、写真を撮って確認したまさかの相手に一同仰天！また、一人旅にはまっている高橋が旅行に出かけた際、「1日目に食べすぎて体調不良になって…」という失敗談も明かす。

上戸は写真集の撮影でハワイを訪れ、和食屋で食事をした後に体調不良に。大変な思いで写真集を撮影し、「表紙も真っ青な顔で」と当時の様子を回想。さらに「昔から納豆が好き」という上戸が、お気に入りの食べ方も披露する。

■NiziU・MAYA＆MIIHIが明かす過酷な体験

「いくらを食べて体調を崩したことがある」というMAYAとMIIHI。デパートで買った大容量のいくらを食べたところ「次の日、吐き気と高熱が出て…」と、過酷な体験を振り返る。また、MIIHIが冷凍のナゲットを調理した際、「噴水みたいに油がとびはねてしまって」という危険な体験を語る。