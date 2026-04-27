27日（月）は、中国・四国〜東北の広い範囲で雨が降りました。一方、明け方に最大震度5強の強い地震があった北海道は広く日差しが届いています。これまでの1日の天気を振り返ります。

■朝は関東でどしゃ降りの雨 このあと関東はもうひと雨？

27日（月）は本州の南海上を低気圧や前線が通過し、中国・四国〜東北南部の広い範囲で雨が降りました。

朝の通勤通学の時間帯は、特に関東の沿岸部で雨が強まり、千葉県勝浦では1時間に34.5ミリの激しい雨、千葉県茂原では1時間に25.0ミリの強い雨を観測しました。

昼以降、まとまった雨雲は関東から徐々に抜けて、関東南部では晴れ間の出た所もありました。都心の最高気温は午前11時の予想の時点では18℃でしたが、実際には21.3℃まで上がり、過ごしやすい気温となりました。

ただ、このあとも関東では所々で雨が降りそうです。いったん雨があがって晴れ間が出ていても、通り雨に備えておきましょう。

■東北南部でまとまった雨 岩手県でも弱い雨

昼過ぎ現在、東北は南部を中心に雨が降っています。山林火災が続いている大槌町でも、昼前から弱い雨が降ったりやんだりしているようです。このあとも大槌町では雨は降っても一時的で、雨量は多くならないものの、延焼の抑制につながる恵みの雨となることを願います。夕方以降、雨雲は海上へ抜けていきそうです。

28日（火）は、大槌町では27日（月）より長い時間、雨が降るでしょう。

■東北・北陸はヒンヤリ 日差し戻る西日本は気温上昇

昼間まとまった雨が降った北陸や東北は、気温が前日ほど上がらず、空気がヒンヤリと感じられました。

【正午の気温比較 前日→27日（月）】

仙台 18.0℃→13.8℃

新潟 21.0℃→12.4℃

長野 21.6℃→13.0℃

一方、日差しが戻った西日本では気温上昇。全国で最も気温が上がったのは、宮崎県の美郷町神門で28.1℃を観測しました。その他、広島県の安芸太田町加計で27.7℃、鹿児島県の志布志で27.5℃、大分県の佐伯市宇目で27.1℃など夏日となりました。

【27日(月)の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

札幌 18.8℃（5月下旬）←午前中に観測

仙台 14.9℃（4月中旬）

新潟 16.3℃（4月中旬）←明け方に観測

長野 15.7℃（4月上旬）←未明に観測

東京 21.3℃（平年並み）

名古屋 23.7℃（5月上旬）

大阪 23.6℃（5月上旬）

福岡 23.8℃（5月中旬）

■山林火災の続く岩手・大槌町での雨は…？

山林火災が続いている岩手・大槌町では、21日（火）から継続して発表されていた乾燥注意報が26日夜、解除されました。

【27日(月)の大槌町に近い釜石の気象状況】午後3時まで

最高気温 17.8℃

最小湿度 63％

最大瞬間風速 5.2メートル（南）

このあと27日（月）の午後は弱い雨が降るでしょう。また、28日（火）の夕方〜夜にかけても雨の降る時間がありそうです。

28日（火）の雨のあとは気温が下がり、29日（水）は寒くなる予想です。日々の気温の変化にも気をつけてお過ごしください。

■地震のあった北海道での次の雨は？

4月20日（月）に青森県で震度5強を観測した地震から、27日（月）で1週間となりました。そんな27日（月）は明け方に北海道十勝地方南部で震度5強の強い揺れを観測する地震がありました。

揺れが大きかった地域（北海道・十勝）での次のまとまった雨は、5月2日（土）頃となりそうです。