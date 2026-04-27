目黒蓮が「週刊少年ジャンプ」表紙に！ 『SAKAMOTO DAYS』原作者・鈴木祐斗描き下ろし“坂本”も
4月29日に公開される実写映画『SAKAMOTO DAYS』主人公・坂本太郎を演じるSnow Man目黒蓮が、本日4月27日発売の「週刊少年ジャンプ」22・23合併号（集英社）の表紙に初登場。目黒扮する坂本と、原作者・鈴木祐斗描き下ろし坂本の表紙ビジュアルが解禁された。
【動画】『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV
「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
元殺し屋・坂本を演じる目黒は、推定140kgのふくよかな姿と、殺し屋としての片鱗を取り戻し急激に痩せたスマートな姿を演じ分ける。
表紙ビジュアルでは、2人の坂本が腕を交えて銃を構える。その姿は圧倒的な伝説の殺し屋のオーラを醸し出しており、息をのむビジュアルとなっている。邦画実写と原作のコラボ表紙は2018年の福田雄一監督の『銀魂2 掟は破るためにこそある』以来、およそ8年ぶりとなる。
また、映画の公開直前号となる今号では目黒、高橋文哉、横田真悠、福田雄一監督のインタビューを敢行。本作について熱く語り尽くす。さらには、目黒と高橋の坂本＆シン最強バディとメインビジュアルで表裏をジャックした綴じ込みピンナップや、『僕とロボコ』の作者・宮崎周平による完成披露試写会の潜入レポートなど盛りだくさん。
そして実写だけではなく、原作『SAKAMOTO DAYS』でもスペシャルなコンテンツが。ファン胸アツなベストバウト投票の結果発表や、原作イラストのアクション大ゴマステッカーが付録となっており、原作＆実写の『SAKAMOTO DAYS』を堪能できる一冊となっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日公開。「週刊少年ジャンプ」22・23合併号は、集英社より発売中。
【動画】『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV
「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
表紙ビジュアルでは、2人の坂本が腕を交えて銃を構える。その姿は圧倒的な伝説の殺し屋のオーラを醸し出しており、息をのむビジュアルとなっている。邦画実写と原作のコラボ表紙は2018年の福田雄一監督の『銀魂2 掟は破るためにこそある』以来、およそ8年ぶりとなる。
また、映画の公開直前号となる今号では目黒、高橋文哉、横田真悠、福田雄一監督のインタビューを敢行。本作について熱く語り尽くす。さらには、目黒と高橋の坂本＆シン最強バディとメインビジュアルで表裏をジャックした綴じ込みピンナップや、『僕とロボコ』の作者・宮崎周平による完成披露試写会の潜入レポートなど盛りだくさん。
そして実写だけではなく、原作『SAKAMOTO DAYS』でもスペシャルなコンテンツが。ファン胸アツなベストバウト投票の結果発表や、原作イラストのアクション大ゴマステッカーが付録となっており、原作＆実写の『SAKAMOTO DAYS』を堪能できる一冊となっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日公開。「週刊少年ジャンプ」22・23合併号は、集英社より発売中。