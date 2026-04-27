目黒蓮が「週刊少年ジャンプ」表紙に！ 『SAKAMOTO DAYS』原作者・鈴木祐斗描き下ろし“坂本”も

目黒蓮が「週刊少年ジャンプ」表紙に！ 『SAKAMOTO DAYS』原作者・鈴木祐斗描き下ろし“坂本”も