高畑淳子、70歳を過ぎ衰えに唖然 せりふを書いた紙を貼りすぎてカーテン交換
俳優の高畑淳子（71）が、28日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】70代には見えない！変わらず美しい高畑淳子
俳優生活50年を迎えた高畑は、70歳を過ぎた頃から自分の体力・気力の衰えに唖然としていると明かす。中でも記憶力の低下は仕事にも影響があり、せりふ覚えに苦戦しているそう。目の付くところにせりふを書いた紙を貼るが、やりすぎてカーテンは交換しなければならないほどに。
俳優人生で一番の恩人は西田敏行さん。家が建つほどご馳走になり、旅公演でのお酒にまつわる大失敗は忘れられないと笑う。地元の香川県を何があっても離れなかった母は、孫が生まれることが分かるとすぐに上京し同居してくれたと語る。晩年、認知症だった母は施設に入り95歳で亡くなったが、亡くなるまで心に深い悲しみを抱えていた。実は高畑には生まれてすぐに亡くなった2人の弟がいたと告白。母にとっては息子2人。今思えば孫に対して私の出番と張り切ってくれたのは、そんな思いがあったからと涙を拭った。
【写真】70代には見えない！変わらず美しい高畑淳子
俳優生活50年を迎えた高畑は、70歳を過ぎた頃から自分の体力・気力の衰えに唖然としていると明かす。中でも記憶力の低下は仕事にも影響があり、せりふ覚えに苦戦しているそう。目の付くところにせりふを書いた紙を貼るが、やりすぎてカーテンは交換しなければならないほどに。
俳優人生で一番の恩人は西田敏行さん。家が建つほどご馳走になり、旅公演でのお酒にまつわる大失敗は忘れられないと笑う。地元の香川県を何があっても離れなかった母は、孫が生まれることが分かるとすぐに上京し同居してくれたと語る。晩年、認知症だった母は施設に入り95歳で亡くなったが、亡くなるまで心に深い悲しみを抱えていた。実は高畑には生まれてすぐに亡くなった2人の弟がいたと告白。母にとっては息子2人。今思えば孫に対して私の出番と張り切ってくれたのは、そんな思いがあったからと涙を拭った。