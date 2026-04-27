船の常識を覆す？ 360度グルグル回る「最強の足」の正体

船といえば、真っ直ぐ進んだりバックしたりするのが基本だと思われるかもしれません。しかし、港で巨大な船を助けるタグボートや、最新の推進システムを備えた客船の中には、真横に移動したり、その場で回転したりするような動きができるものもあります。

【アジマス推進器があるからこそ！】日本最大級の探査船、JAMSTEC「ちきゅう」を写真で見る

この自由自在な動きを可能にしているのが、「アジマス推進器」と呼ばれる装置です。

「アジマス（Azimuth）」とは「方位角」を意味する言葉です。その名の通り、アジマス推進器は推進器の向きそのものを360度変えることで、推力の方向を大きく、かつ自由に操れるのが特徴です。

通常の船は、固定されたプロペラが後ろに水を押し出し、その後ろにある「舵（かじ）」という板で水流を曲げて進路を変えます。

それに対してアジマス推進器は、プロペラがついたユニット自体が水平方向に回転します。進みたい方向へ直接推力を向けられるため、従来の船にあるような板状の舵を別に備えなくても操船できる方式として知られています。

なお、アジマス推進器には、船内のエンジンなどから動力を伝えて全旋回するタイプ（例：IHI原動機の全旋回式推進装置「Zペラ」）や、水中のユニット内に電動モーターを内蔵するポッド型（例：ABBの「Azipod」電気推進）など、方式の違いがあります。

なぜカニのように動けのか？ 注目を集めた日本最大級の探査船にも

では、なぜこの装置を使うと「真横」に動けるのでしょうか。その秘密は、タグボートなどでこの装置が「2基」搭載され、左右の推進器を別々の向きに振れることにあります。



アジマス推進器を搭載した東海汽船「さるびあ丸」（画像：東海汽船）



左右2つのプロペラをそれぞれ異なる方向（ハの字など）に向け、生じる力を合成して前後の推力を打ち消し合うことで、船体を真横に移動させたり、その場で旋回（自転）させたりすることが可能になるのです。

これは、一般的な「固定プロペラ＋舵」だけの構成では極めて難しい動きであり、狭い港の中で大型船の離着岸を支援するなど、高い操船性が求められる場面で非常に有用な方式として知られています。

また、安全性においても利点があります。プロペラの向きを180度反転させて強力なブレーキをかける「クラッシュアスターン（急停止）」では、従来の方式よりも停止距離が短くなるといったメリットがあります。こうした操船性の向上を狙って、近年では客船やフェリーなどでも採用される例が増えています。

ちなみに昨今、レアアースの試掘で注目を集めた日本最大級の探査船「ちきゅう」にもアジマス推進器は装備されています。

「ちきゅう」は、これを船底の船首側に3基、船尾側に3基、計6基備えており、それぞれ任意の方向に向けることで前後進や左右の回頭だけでなく、波や風の強いなかでもヘリコプターのように同一エリアに留まることが可能です。

資源探査の世界でも活躍する「アジマス推進器」、実は意外な船にも備わっているのです。