「すごいとこ行ってる！」大沢たかお、海外ショットにファン歓喜！ 「こんなに映えることあります!?」
俳優の大沢たかおさんは4月26日、自身のInstagramを更新。海外で撮影したショットを公開し、ファンから歓喜の声が上がっています。
【動画＆写真】大沢たかおと海外の絶景
ファンからは「ナイアガラの滝!?」「すごいとこ行ってる！」「うあー、迫力が凄い！」「ポンチョ姿が可愛い」「ミストも色気も、溢れ過ぎです」「こんなに映えることあります!?」「映画のシーンかと思いました」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画＆写真】大沢たかおと海外の絶景
「ミストも色気も、溢れ過ぎです」大沢さんは、1本の動画と2枚のモノクロ写真を投稿。カナダとアメリカの国境にある「ナイアガラの滝」と思われる場所を訪れています。日本では経験することのできない圧巻のスケールです。大沢さんも大量の水しぶきを全身で受けており、防水用にポンチョを着用しています。
ラーメンを食べる姿に「来世はレンゲでもいい」の声18日には、ラーメンを食べる様子を公開した大沢さん。プライベート感のあるリラックスした姿には「来世はレンゲでもいい」「ラーメンよりもイケメンに目がいく」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)