【ひらがなクイズ】わずかな空間や最新の情報に共通するひらがな2文字は？
言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！
今回は、物理的な空間を表す言葉から、家庭のインフラを支える道具、そして情報社会に欠かせない執筆物まで、異なる役割を持つ3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。頭の回転を滑らかにして、思考をクリアに整えていきましょう。
□□ま
が□□き
にゅー□□じ
ヒント：物と物のあいだにある、ごくわずかな空間。コンロや給湯器など、ガスをエネルギー源として動く装置の総称を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すき」を入れると、次のようになります。
すきま（隙間）
がすきき（ガス機器）
にゅーすきじ（ニュース記事）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、空間の広がりを示す和語、専門的な設備の呼称、そしてメディア用語という組み合わせでした。ひらがなの「すき」という共通の響きを介して、目に見える「間」から、生活に根ざした機械、さらには文字情報の集積までが一つのパズルとしてあざやかにつなぎ合わされています。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物理的な空間を表す言葉から、家庭のインフラを支える道具、そして情報社会に欠かせない執筆物まで、異なる役割を持つ3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。頭の回転を滑らかにして、思考をクリアに整えていきましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
が□□き
にゅー□□じ
ヒント：物と物のあいだにある、ごくわずかな空間。コンロや給湯器など、ガスをエネルギー源として動く装置の総称を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すき正解は「すき」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すき」を入れると、次のようになります。
すきま（隙間）
がすきき（ガス機器）
にゅーすきじ（ニュース記事）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、空間の広がりを示す和語、専門的な設備の呼称、そしてメディア用語という組み合わせでした。ひらがなの「すき」という共通の響きを介して、目に見える「間」から、生活に根ざした機械、さらには文字情報の集積までが一つのパズルとしてあざやかにつなぎ合わされています。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)