【30代男女274人に聞いた】春に行きたい「長崎県の旅行先」ランキング！ 2位「五島列島」、1位は？【2026年調査】
新年度のスタートから少し落ち着いた今、週末や休暇を利用して効率よく、かつ満足度の高い旅を楽しみたいというニーズが高まっています。仕事やプライベートで変化の多い30代にとって、歴史ある街並みや自然の息吹に触れる時間は、何よりのエネルギーチャージになるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「長崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「朝ドラの舞台になっていたから」（30代女性／東京都）、「五島列島出身の友人から、海の綺麗さやご飯のおいしさを聞いていたので」（30代女性／埼玉県）、「春の五島列島は椿の花が見頃を迎え、海の青さとのコントラストがとても美しいと聞いています」（30代女性／北海道）といったコメントがありました。
回答者からは「花がたくさん植えてあって綺麗なのと、子どもを連れて歩きやすい事。ハウステンボス内を歩くだけでも楽しめるから」（30代女性／京都府）、「色とりどりの花々と華やかなイベントが楽しめる特別な季節です。広大な園内にはチューリップやバラが咲き誇り、まるでヨーロッパの街を散策しているかのような気分を味わえます。昼は花の絶景、夜は幻想的なイルミネーションと、時間帯によって異なる魅力が広がるのも特徴です。気候も穏やかで過ごしやすく、散策や写真撮影に最適。非日常の美しい景色に癒される、春ならではの贅沢なひとときを楽しめる為」（30代女性／福岡県）、「ヨーロッパ風の街並みを見たい。非日常と写真映えに楽しさを全振りしたい」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「長崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：五島列島／46票2位にランクインしたのは、美しい海と豊かな自然、そして世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産が点在する五島列島です。春は気候が穏やかで、島々を巡るクルージングや、歴史ある教会群の散策に最適な季節。碧く澄んだ海と色鮮やかな花々が織りなす絶景は、日常を忘れさせてくれる癒やしの時間を与えてくれます。
回答者からは「朝ドラの舞台になっていたから」（30代女性／東京都）、「五島列島出身の友人から、海の綺麗さやご飯のおいしさを聞いていたので」（30代女性／埼玉県）、「春の五島列島は椿の花が見頃を迎え、海の青さとのコントラストがとても美しいと聞いています」（30代女性／北海道）といったコメントがありました。
1位：ハウステンボス／167票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、日本最大級のテーマパーク「ハウステンボス」です。春のハウステンボスといえば、色鮮やかな花々に包まれるシーズン。オランダの街並みを再現した美しいロケーションの中、春風を感じながら散策やアトラクション、夜のイルミネーションまで1日中満喫できるのが魅力です。
回答者からは「花がたくさん植えてあって綺麗なのと、子どもを連れて歩きやすい事。ハウステンボス内を歩くだけでも楽しめるから」（30代女性／京都府）、「色とりどりの花々と華やかなイベントが楽しめる特別な季節です。広大な園内にはチューリップやバラが咲き誇り、まるでヨーロッパの街を散策しているかのような気分を味わえます。昼は花の絶景、夜は幻想的なイルミネーションと、時間帯によって異なる魅力が広がるのも特徴です。気候も穏やかで過ごしやすく、散策や写真撮影に最適。非日常の美しい景色に癒される、春ならではの贅沢なひとときを楽しめる為」（30代女性／福岡県）、「ヨーロッパ風の街並みを見たい。非日常と写真映えに楽しさを全振りしたい」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)