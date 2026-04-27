韓国発の多国籍ガールズグループ「aespa（エスパ）」のカリナ（26）が27日、都内でゴルフウエアブランド「MARK＆LONA」新アンバサダー就任発表会に出席した。

aespaは昨日26日に日本での2大ドームツアーを終えたばかり。来日した際に必ずしていることを聞かれると、フリップで「もんじゃ＆やき」と回答。「各地域の海外に行くと食べるものが決まっているのですが、東京に来たら必ず食べて帰ります」と明かした。また、最近のマイブームは「本＆映画」と紹介し「最近、本を読んだり映画を見たりした後は必ず記録する習慣をつけています」と語った。

新CMではパターに挑戦。「人生で初めてパターをしてみました。スタッフさんが姿勢を教えてくれまして、できるだけプロみたいにしようと頑張りました。CMではホールに入りましたが、実際はどうだったか秘密です」と照れ笑いした。

この日、実際にパターチャレンジが行われるも、球はよろよろ。徐々にホールとの距離を縮め、規定の3回目でなんとか成功した。両手を上げて「やったー」と喜んだカリナは、景品のパターマットを受け取り「次は練習して、頑張ってうまくできる姿をお見せしたいです」と微笑んだ。