1匹から約3％しかとれない希少部位「本まぐろカマトロ」使用、新商品2種を発売【杉玉】
株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONSは、「鮨 酒 肴 杉玉」にて2026年4月28日から、希少部位「本まぐろカマトロ」を使用した商品を発売する。
【画像】「本まぐろカマトロ」使用の新商品、同時販売のフルーツサワーはこちら
カマトロは1匹から約3％程度しか取れない希少部位で、霜降りのような口どけと濃厚な脂の旨みが特徴だ。
今回はこのカマトロを使用した2商品が登場する。「アンデスの紅塩で食べる、本鮪カマトロ握り」は、紅塩を振ることで脂の甘みを引き立て、素材の味を楽しめる一品。「本鮪カマトロと薬味の絶品包み」は、店内でたたいたカマトロに生しょう油を絡め、大葉やたくあん、しろねぎを合わせた。
また同日から、国産フルーツを使用したサワーも販売する。「宮崎県産 日向夏サワー」「福岡県産 あまおう苺サワー」「北海道産 余市ぶどうサワー」の3種類を展開する。〈『希少部位 本まぐろカマトロ』商品概要〉
●アンデスの紅塩で食べる、本鮪カマトロ握り［1貫］
価格：税込352円
●本鮪カマトロと薬味の絶品包み
価格：税込319円
※たくあんを使用している
新商品「本鮪カマトロと薬味の絶品包み」
【販売期間】
2026年4月28日（火）〜完売次第終了
※1日の販売数に限りがある
※杉玉 名駅三丁目ではフェア商品の取り扱いはない
※仕入状況により、販売を中断/中止する場合がある
※予告商品は事前の告知なく変更する場合がある
※ディナータイムでの販売となる
※テイクアウト・デリバリー対象外
「希少部位 本まぐろカマトロ」を使った新商品が登場〈フルーツサワー 商品概要〉
●宮崎県産 日向夏サワー
価格：税込352円
●福岡県産 あまおう苺サワー
価格：税込352円
●北海道産 余市ぶどうサワー
価格：税込352円
【販売期間】
2026年4月28日（火）〜完売次第終了
※1日の販売数に限りがある
※仕入状況により、販売を中断/中止する場合がある
※予告商品は事前の告知なく変更する場合がある
※テイクアウト・デリバリー対象外
※アルコールの提供は20歳以上に限る。ドライバーには提供はしない
※写真はイメージ
※店舗により提供するグラスが異なる