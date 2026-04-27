1匹から約3％しかとれない希少部位「本まぐろカマトロ」使用、新商品2種を発売【杉玉】

株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONSは、「鮨 酒 肴 杉玉」にて2026年4月28日から、希少部位「本まぐろカマトロ」を使用した商品を発売する。

【画像】「本まぐろカマトロ」使用の新商品、同時販売のフルーツサワーはこちら

カマトロは1匹から約3％程度しか取れない希少部位で、霜降りのような口どけと濃厚な脂の旨みが特徴だ。

今回はこのカマトロを使用した2商品が登場する。「アンデスの紅塩で食べる、本鮪カマトロ握り」は、紅塩を振ることで脂の甘みを引き立て、素材の味を楽しめる一品。「本鮪カマトロと薬味の絶品包み」は、店内でたたいたカマトロに生しょう油を絡め、大葉やたくあん、しろねぎを合わせた。

また同日から、国産フルーツを使用したサワーも販売する。「宮崎県産 日向夏サワー」「福岡県産 あまおう苺サワー」「北海道産 余市ぶどうサワー」の3種類を展開する。

〈『希少部位 本まぐろカマトロ』商品概要〉

●アンデスの紅塩で食べる、本鮪カマトロ握り［1貫］

価格：税込352円

●本鮪カマトロと薬味の絶品包み

価格：税込319円

※たくあんを使用している

新商品「本鮪カマトロと薬味の絶品包み」

【販売期間】

2026年4月28日（火）〜完売次第終了

※1日の販売数に限りがある

※杉玉 名駅三丁目ではフェア商品の取り扱いはない

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合がある

※予告商品は事前の告知なく変更する場合がある

※ディナータイムでの販売となる

※テイクアウト・デリバリー対象外

「希少部位 本まぐろカマトロ」を使った新商品が登場

〈フルーツサワー 商品概要〉

●宮崎県産 日向夏サワー

価格：税込352円

●福岡県産 あまおう苺サワー

価格：税込352円

●北海道産 余市ぶどうサワー

価格：税込352円

【販売期間】

2026年4月28日（火）〜完売次第終了

※1日の販売数に限りがある

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合がある

※予告商品は事前の告知なく変更する場合がある

※テイクアウト・デリバリー対象外

※アルコールの提供は20歳以上に限る。ドライバーには提供はしない

※写真はイメージ

※店舗により提供するグラスが異なる