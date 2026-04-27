新婚の松井珠理奈、イメチェン新ヘア公開「印象変わって可愛い」「美人が引き立つ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】元SKE48の松井珠理奈が4月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】新婚の29歳元SKE「一瞬誰かと思った」雰囲気一変の新ヘア
松井は、「前髪ができました どうかな…？」と綴り、自撮りショットを投稿。以前のセンター分けの前髪から、眉下で切り揃えた透け感のある前髪となっており、ウェーブのかかったロングヘアを合わせたヘアスタイルとなっている。
また、「愛犬リップスくんとのカレンダーを作ったのでサインを書いてお渡しします」と5月2日に行われるイベントについても綴っている。
この投稿には「旦那さんの反応はどうですか」「美人が引き立つ」「前髪ありも似合う」「印象変わって可愛い」「一瞬誰かと思った」といった声が寄せられている。
松井は2026年1月7日に、名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の29歳元SKE「一瞬誰かと思った」雰囲気一変の新ヘア
◆松井珠理奈、前髪カットでイメチェン
松井は、「前髪ができました どうかな…？」と綴り、自撮りショットを投稿。以前のセンター分けの前髪から、眉下で切り揃えた透け感のある前髪となっており、ウェーブのかかったロングヘアを合わせたヘアスタイルとなっている。
◆松井珠理奈の投稿に反響
この投稿には「旦那さんの反応はどうですか」「美人が引き立つ」「前髪ありも似合う」「印象変わって可愛い」「一瞬誰かと思った」といった声が寄せられている。
松井は2026年1月7日に、名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
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