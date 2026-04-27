１２球団平均年俸は過去最高５２１６万円 巨人は６８８０万円で３位 プロ野球選手会が年俸調査結果発表
日本プロ野球選手会は２７日、外国人選手などを除く会員支配下選手７１３人を対象とした年俸調査結果を発表した。
会員支配下選手の年俸総額は３７１億８６６７万円。平均年俸は前年比６・３％（３１１万円）増の５２１６万円で過去最高となった。
球団別平均年俸は、ソフトバンクが８７０６万円で２年ぶりにトップ。２位は阪神の７７８９万円で、昨年トップの巨人は６８８０万円で３位。最下位は３９９１万円のヤクルトだった。
年俸中央値は１２球団で２０００万円。球団別では巨人が２７００万円で２年連続の１位、西武は１５００万円で２年連続の最下位だった。
◆１２球団平均年俸ランキング
１位 ソフトバンク ８７０６万円
２位 阪神 ７７８９万円
３位 巨人 ６８８０万円
４位 オリックス ５４０６万円
５位 日本ハム ４９６４万円
６位 楽天 ４４１９万円
７位 西武 ４３３３万円
８位 広島 ４１３９万円
９位 中日 ４１０２万円
１０位 ＤｅＮＡ ４０８４万円
１１位 ロッテ ４０４１万円
１２位 ヤクルト ３９９１万円
◆１２球団年俸中央値ランキング
１位 巨人 ２７００万円
２位 日本ハム ２６００万円
３位 ソフトバンク ２２００万円
３位 中日 ２２００万円
３位 阪神 ２２００万円
６位 楽天 ２１００万円
６位 ＤｅＮＡ ２１００万円
８位 オリックス ２０００万円
８位 ロッテ ２０００万円
１０位 ヤクルト １８００万円
１１位 広島 １６００万円
１２位 西武 １５００万円