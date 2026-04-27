「乃木坂46」の佐藤璃果（24）が26日深夜放送のテレビ東京「乃木坂工事中」（日曜深夜0・15）に出演。ファンに最後のあいさつをしたが、恒例のトークが放送されず、戸惑いの声があがっている。

20年2月に同グループに正式加入した佐藤だったが、今年5月2日のイベントをもって卒業。それに伴い、これが最後の番組出演となった。エンドロールで登場すると「グループに加入する前から見ていた番組だったので、出演することができてうれしかったし、地元が岩手県なこともあって岩手のおすすめとかたくさん紹介できて、とてもうれしかったです!本当に今までありがとうございました」と頭を下げた。

なお、卒業生はエンディングでMC「バナナマン」とトークを交わし、花束をもらうのが恒例だが、今回はその場面が放送されなかった。

視聴者からは「残念だな」「なんでだろ？」「なんて言うかさぁ、モヤっとする」「尺が足りなかったのかな」「日村さん体調不良だったし仕方ない」「バナナマンとのトーク無いってなんかあったんですか？」と戸惑いの声が寄せられていた。