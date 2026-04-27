女性シンガー・ソングライターのMAINAMIND（マイナマインド）が27日、自身のSNSを更新。体調不良が続いている状況を報告した。

マイナマインドは「現在、体調不良により入院を繰り返しており、思うように動けない状況が続いております」と報告。「そのため、仕事や各方面にご迷惑をおかけしてしまい本当に申し訳ありません」と詫びた。

続けて「現在は外出も難しく、療養に専念している状態です」と現状を説明。「ご迷惑をおかけしてしまいますが、何卒ご理解いただきますと幸いです。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

マイナマインドは3月下旬にインフルエンザ罹患および扁桃腺の炎症により予定していた複数公演をキャンセル。その後、ラジオ番組などには出演したが今月11日には再びライブ出演キャンセルを発表。スタッフ公式Xでは「退院してからしばらくは、体調も快方に向かいMAINAMINDもステージ復帰に向けて調整をしてまいりましたが、この度、再度体調不良を発症し現在自宅での療養を余儀なくされている状態です」と説明していた。

マイナマインドは12年に結成され、17年にメジャーデビューした女性6人組ダンス＆ボーカルグループ「大阪☆春夏秋冬」のリーダー「MAINA」としても活躍した。