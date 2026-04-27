福田萌維に新スポンサー 佐賀トヨタ自動車と契約、初V目指す
19歳のプロゴルファー・福田萌維（ふくだ・めい）が、佐賀トヨタ自動車株式会社とスポンサー契約を締結した。CMGスポーツマーケティングが発表した。
【写真】福田萌維が髪を下ろしました
同社は佐賀県を拠点とする自動車ディーラーで、新車・中古車販売や整備、保険代理業務などを手がける地域密着型企業。地域スポーツの振興にも積極的で、Jリーグのサガン鳥栖や女子プロゴルファー・鬼塚貴理らの支援も行っている。福田はジュニア時代から全国大会で実績を重ね、宮崎・日章学園高では菅楓華、荒木優奈らとともに腕を磨いた。プロ1年目の2025年シーズンは下部のステップ・アップ・ツアーを主戦場にし、賞金ランキング8位、平均ストローク3位、バーディ数1位など安定した成績を残した。2026年シーズンはJLPGAツアーおよびステップ・アップ・ツアーに参戦し、プロ初優勝を目指す。今回の契約により、キャディバッグに同社ロゴを掲出し、車両の提供を受けてツアーを戦う。福田は「このような素晴らしいご縁をいただけたことに心から感謝しています。一試合一試合を大切に、全力でプレーしていきます」とコメント。若手有望株に新たな後押しが加わり、初優勝への期待が高まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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