小祝さくらが公式グッズを手にTWICEのライブへ！ 仲良し女子3人でオープンウィークを大いに楽しむ
小祝さくらが自身のインスタグラムを更新。9人組ガールズグループ「TWICE」の名前と両手でハートを作った絵文字だけを記すと、ライブ会場の前で撮った写真を投稿した。
【写真】公式グッズを手にTWICEのライブを楽しんだ小祝さくらたち
小祝は吉本ひかると友人と一緒に、タイミングよく国内女子ツアーのオープンウィークに国立競技場で開催されたTWICEのライブへ。小祝は無線コントロールで制御された最新のペンライトを、吉本はジヒョのメンバーカラーであるオレンジ色の大きなうちわケースを手にしている。そして3人とも楽しそうな笑顔を浮かべているのが印象的だ。小祝は昨年9月に左手首の手術を受けたため、シーズン後半はすべて欠場した。しかし無事にケガからも回復し、今年は開幕戦から戦線復帰。その「ダイキンオーキッドレディス」ではホールインワンを達成し、幸先の良いスタートを切っている。これまで7試合に参戦し5試合で予選を通過。今週は「NTTドコモビジネスレディス」に参戦する。昨年は3位タイでフィニッシュしている大会だ。ファンはケガから復帰後、最初の優勝を挙げることを期待している。
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