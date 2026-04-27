布袋寅泰、田渕ひさ子と念願の初対面 “カリスマ”同士の2ショットに反響
ギタリストの布袋寅泰が自身のインスタグラムを更新し、ギタリストの田渕ひさ子との2ショットを公開した。
【写真】初対面！布袋寅泰×田渕ひさ子“カリスマ”ギタリストの2ショット
布袋は、26日に宮城・国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのくで開催された音楽フェス『ARABAKI ROCK FEST.26』に出演。田渕もPEDROのサポートギタリストとして同フェスに出演していた。
布袋は「以前からお会いしたかった田渕ひさ子さんと。いつかギター談義に花を咲かせましょう！」とリスペクトをにじませながら、田渕と並んだ写真を公開。日本のロックシーンで強い存在感を放ってきたギタリスト同士の対面が実現した。
布袋はBOOWY、COMPLEXでの活動を経て、ソロアーティストとしても数々の楽曲を生み出してきた日本を代表するギタリスト。田渕はbloodthirsty butchers、NUMBER GIRLなどで活動し、オルタナティブロックシーンで独自の存在感を放ってきた。
2人の並びに、コメント欄には「逆に今までお会いした事無かったんですね」「スゴい、豪華な2ショット」「唯一無二の2人最高」「超絶ギターテクニック対談とか、マニア目線で興味津々ですかね」「ヤバイ 日本1のギタリストのお二人」「感激です」など、驚きと喜びの声が寄せられている。
【写真】初対面！布袋寅泰×田渕ひさ子“カリスマ”ギタリストの2ショット
布袋は、26日に宮城・国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのくで開催された音楽フェス『ARABAKI ROCK FEST.26』に出演。田渕もPEDROのサポートギタリストとして同フェスに出演していた。
布袋は「以前からお会いしたかった田渕ひさ子さんと。いつかギター談義に花を咲かせましょう！」とリスペクトをにじませながら、田渕と並んだ写真を公開。日本のロックシーンで強い存在感を放ってきたギタリスト同士の対面が実現した。
2人の並びに、コメント欄には「逆に今までお会いした事無かったんですね」「スゴい、豪華な2ショット」「唯一無二の2人最高」「超絶ギターテクニック対談とか、マニア目線で興味津々ですかね」「ヤバイ 日本1のギタリストのお二人」「感激です」など、驚きと喜びの声が寄せられている。