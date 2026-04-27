セブン-イレブン「創業感謝祭」開催 第1弾はセブンカフェ ベーカリー全品が30円引きに
セブン‐イレブン・ジャパンは、1974年5月15日に国内でセブン‐イレブンの営業を開始し、創業52周年を迎える。これまでの感謝の気持ちを込め、「創業感謝祭」を開催。
【写真】外サクッ＆中しっとり『お店で焼いた チョコクッキー』
感謝を込めて人気商品をお得な価格で購入できる「感謝割り」第1弾として、5月2日から4日の3日間、「セブンカフェ ベーカリー」から、「お店で焼いた・揚げた」シリーズ全品が30円引きとなる。また、7日（木）より「感謝割り」第2弾を実施予定。
■対象商品（一例）※価格は全て税込
『お店で焼いた ふんわりメロンパン』
セール価格：128.52円
通常価格：160.92円
販売エリア：全国（沖縄県を除く）※取り扱い店舗限定
セブンカフェ ベーカリーの人気商品。風味豊かなビスケット生地と、しっとりパン生地で、外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパン。
『お店で焼いた サクサククロワッサン』
セール価格：157.68円
通常価格：190.08円
販売エリア：全国（沖縄県を除く）※取り扱い店舗限定
サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサン。
『お店で焼いた チョコクッキー』
セール価格：168.48円
通常価格：200.88円
販売エリア：全国（沖縄県を除く）※取り扱い店舗限定
外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。
『お店で焼いた アップルパイ』
セール価格：248.40円
通常価格：280.80円
販売エリア：全国（沖縄県を除く）※取り扱い店舗限定
りんご果肉とりんごソースを組み合わせ、ひと口目からりんごのおいしさが広がる、アップルパイ。発酵バターを使用したパイ生地は、豊かな香りが広がる。
『お店で揚げた カレーパン』
セール価格：128.52円
通常価格：160.92円
販売エリア：全国
パン生地はフワッと外はサクサクとした食感が楽しめる。カレーは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮。
『お店で揚げた シュガードーナツ』
セール価格：108円
通常価格：140.40円
販売エリア：全国（北海道、神奈川県、群馬県、栃木県の一部店舗を除く）
ふんわり食感のドーナツに、グラニュー糖をまぶして。
『お店で揚げた リングドーナツ』
セール価格：98.28円
通常価格：130.68円
販売エリア：栃木県、群馬県、神奈川県
ふんわり食感のドーナツに、好みのドーナツ用シュガーやフレーバーシュガーを振りかけて。
『お店で揚げた ソーセージドーナツ』
セール価格：128.52円
通常価格：160.92円
販売エリア：全国（北海道を除く）
もちっとしたパン生地で、ポークソーセージを包んだ。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感で仕立てている。
【写真】外サクッ＆中しっとり『お店で焼いた チョコクッキー』
感謝を込めて人気商品をお得な価格で購入できる「感謝割り」第1弾として、5月2日から4日の3日間、「セブンカフェ ベーカリー」から、「お店で焼いた・揚げた」シリーズ全品が30円引きとなる。また、7日（木）より「感謝割り」第2弾を実施予定。
『お店で焼いた ふんわりメロンパン』
セール価格：128.52円
通常価格：160.92円
販売エリア：全国（沖縄県を除く）※取り扱い店舗限定
セブンカフェ ベーカリーの人気商品。風味豊かなビスケット生地と、しっとりパン生地で、外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパン。
『お店で焼いた サクサククロワッサン』
セール価格：157.68円
通常価格：190.08円
販売エリア：全国（沖縄県を除く）※取り扱い店舗限定
サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサン。
『お店で焼いた チョコクッキー』
セール価格：168.48円
通常価格：200.88円
販売エリア：全国（沖縄県を除く）※取り扱い店舗限定
外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。
『お店で焼いた アップルパイ』
セール価格：248.40円
通常価格：280.80円
販売エリア：全国（沖縄県を除く）※取り扱い店舗限定
りんご果肉とりんごソースを組み合わせ、ひと口目からりんごのおいしさが広がる、アップルパイ。発酵バターを使用したパイ生地は、豊かな香りが広がる。
『お店で揚げた カレーパン』
セール価格：128.52円
通常価格：160.92円
販売エリア：全国
パン生地はフワッと外はサクサクとした食感が楽しめる。カレーは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮。
『お店で揚げた シュガードーナツ』
セール価格：108円
通常価格：140.40円
販売エリア：全国（北海道、神奈川県、群馬県、栃木県の一部店舗を除く）
ふんわり食感のドーナツに、グラニュー糖をまぶして。
『お店で揚げた リングドーナツ』
セール価格：98.28円
通常価格：130.68円
販売エリア：栃木県、群馬県、神奈川県
ふんわり食感のドーナツに、好みのドーナツ用シュガーやフレーバーシュガーを振りかけて。
『お店で揚げた ソーセージドーナツ』
セール価格：128.52円
通常価格：160.92円
販売エリア：全国（北海道を除く）
もちっとしたパン生地で、ポークソーセージを包んだ。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感で仕立てている。