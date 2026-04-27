国会では、参議院の予算委員会で集中審議がおこなわれ、イラン情勢を受けた補正予算案の必要性などで論戦が交わされています。

【映像】高市総理、補正予算を否定「消費税ゼロ」実現へ強い意欲

立憲民主党は、石油価格の高騰に対応するための経済対策や補正予算案を編成するよう高市総理に求めました。

森本参議院議員「緊急経済対策の検討、そしてその裏付けとなる補正予算ですね、これも入らないと着手しないと。総理、指示をしっかりしていただきたいと思います」

高市総理大臣「必要があれば先日成立をさせていただきました、令和8年度予算の予備費も活用できますので、現時点で補正予算の編成が必要な状況とは考えておりません」

また、高市総理は国民への石油などの節約要請については「経済活動は止めるべきではない」として否定的な考えを示しました。

一方で、食料品消費税ゼロについてはレジの改修を念頭に「時間を要するシステム変更をできるかぎり早期に実施できる方法も検討する。必ずしも1年ではない」としたうえで「実現に向けて強い思いをもって取り込んでいく」と強調しました。

消費減税は超党派の国民会議で議論が行われています。政府は夏前までに中間のとりまとめを行う予定ですが、減税に伴う財源の確保も含め、課題は山積しています。（ANNニュース）