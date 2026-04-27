日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、昨年度まで2年連続で「24時間テレビ」の司会を務めていた、笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也について語った。

代表取締役社長執行役員・福田博之氏は上田を起用した経緯を「確か“もう1年お願いしますよ”みたいな形でお話しして受けていただいてる」と回想。「もう1年引っ張って2年やっていただいたんです」と明かし「1回だけお願いしますよみたいな形で受けていただいた経緯があったんですけども、“もう1年やりましょうよ”というお話しをして、ご本人も前向きに受けていただいたという」と2年連続での司会を担当する流れになったと補足した。

また「上田さんなりの24時間テレビを2年間展開していただいたと思ってますので、感謝しかありません」と謝意を述べ「同様の機会があれば、今テーマに沿ってというお話しありましたけれども、そういうチャンスがあればまたお願いしたいと思ってます」と前向きな意見を伝えた。

同番組を巡っては26日放送の同局バラエティー「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）にて、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が今年の総合司会に就任したことが明かされていた。