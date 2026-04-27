開幕から約1カ月。ニュース番組『ABEMA Morning』では、メジャーリーグでプレーする全日本人選手の動向を振り返る。今回は“現在地の地図”をテーマに、大谷翔平選手をはじめ、各選手の最新状況などを見ていく。

【映像】メジャー初挑戦組やドジャーストリオなど各選手の活躍

まずは、今年からメジャーに挑戦している3人だ。ホワイトソックスの村上宗隆選手は、ここまで両リーグトップタイの11本のホームランを記録している。日本の村上様、この快進撃がどこまで続くのか、期待できる。



ブルージェイズの岡本和真選手は、強力打線の中でチームトップの5本のホームラン。守備でもファインプレーを見せるなど、チームメイトからの評価も上がっている。

アストロズの今井達也投手は、デビュー2戦目でメジャー初勝利している。そのスライダーは、魔球とも呼ばれ期待が高まっていたのだが、その後、右腕の疲労で負傷者リスト入り。復帰が待たれる。

メジャー1年目の3選手は、初めて対戦する選手ばかりで、環境にどう慣れるかが注目されるが、そんな中でも村上選手の活躍は目覚ましい。

続いては、ドジャースの日本人トリオだ。大谷翔平選手は、打者としては、53試合連続出塁記録をマーク、2009年にイチローが記録した43試合連続記録を大きく更新した。そして本格的に二刀流復活となった今シーズン、投げては、ここまで負けなしの防御率0.38。驚異的なピッチングを見せている。

山本由伸投手は、2年連続開幕投手を務め、ここまで5試合に登板して2勝2敗。日本時間28日のマーリンズ戦に3勝目をかけて先発することが予想される。

佐々木朗希投手は、日本時間26日、今シーズン5度目の先発登板にして今シーズン初勝利を手にした。357日ぶりのメジャー通算2勝目だ。ロバーツ監督も「今シーズン最高だったと思う」と評価している。

ワールドシリーズ3連覇の期待がかかるドジャース。今シーズンもこの3選手の活躍が鍵を握りそうだ。

続いては、カブスで主力を担う2人だ。今永昇太投手は、26日までで5試合に登板し2勝1敗。27日はドジャース戦に先発し大谷選手と今季初対決。2敗目を喫した。鈴木誠也選手は、WBCで右ひざを負傷後、日本時間今月11日に戦列に復帰。昨日までの5試合で4本のホームランを放つなど、調子を上げてきている。

メジャーで活躍する吉田正尚ら日本人選手

続いて、メジャーで経験を重ねてきた4人だ。レッドソックスの吉田正尚選手は、代打での起用が中心だが、タイガース戦で代打サヨナラヒットを記録。一方で、低迷するチームは、コーラ監督などを解任したと発表した。エンゼルス菊池雄星投手は、ここまで6試合に投げるも、いまだ勝利が無く、0勝3敗となっている。

2年連続2桁勝利を狙うロッキーズの菅野智之投手は、ここまで5試合に登板し、2勝1敗。先日のパドレス戦ではチームの連敗を止め、監督からの信頼も厚いようだ。メッツの千賀滉大選手は、ここまで4試合に登板し、0勝3敗。27日朝の試合で先発している。

最後は、パドレスの日本人投手2人だ。ダルビッシュ有選手は、右肘の靭帯再建手術からのリハビリに専念するため、今シーズンのメジャーでの登板予定はない。松井裕樹投手は、開幕前に左脚の内転筋を痛めて故障者リスト入りしているが、トリプルAではここまで8試合に登板し、防御率4.70という成績だ。

開幕から1カ月。WBCに出場した選手、しなかった選手、今シーズンからメジャーに挑戦している選手など様々だが、毎日多くの日本人選手の活躍を見られるのはファンにとっても喜ばしいことだ。

5月以降、ここから数字を伸ばしてくるのは誰なのか、引き続き注目したい。（『ABEMA Morning』より）