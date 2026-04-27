丸山桂里奈、自宅に設置した大型遊具公開「豪邸だから置けるやつ」「子どもの天国」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が4月26日、自身のInstagramを更新。自宅に設置した大型遊具を楽しむ長女の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳元なでしこ「大きくてワクワクしそう」自宅の大型遊具で遊ぶ長女
丸山は「前々から購入していた屋内遊具がやっとこさ届きました」と報告。空気を入れて完成する天井に届くほど大きな遊具で、真っ白な大型の滑り台やボールプールが一体となったている。「かなり楽しんでるみたい。そんな姿が嬉しいなり」と楽しそうに遊ぶ長女の様子も公開している。
また、自身がマダニに刺された件についても触れ、「私は刺されてすぐ引き抜いたのでまだ血を吸われてなく、針も残らなかったみたいです よかったです」と報告している。
この投稿に、ファンからは「遊具が豪華すぎて子供の天国」「お家でこんなに遊べるなんて最高」「大きくてワクワクしそう」「豪邸だから置けるやつ」「楽しそう」「一緒に遊ぶ様子も見せて」などと反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元なでしこ「大きくてワクワクしそう」自宅の大型遊具で遊ぶ長女
◆丸山桂里奈、自宅に設置した大型遊具を披露
丸山は「前々から購入していた屋内遊具がやっとこさ届きました」と報告。空気を入れて完成する天井に届くほど大きな遊具で、真っ白な大型の滑り台やボールプールが一体となったている。「かなり楽しんでるみたい。そんな姿が嬉しいなり」と楽しそうに遊ぶ長女の様子も公開している。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「遊具が豪華すぎて子供の天国」「お家でこんなに遊べるなんて最高」「大きくてワクワクしそう」「豪邸だから置けるやつ」「楽しそう」「一緒に遊ぶ様子も見せて」などと反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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