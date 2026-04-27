女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖは２７日、元なでしこジャパンＤＦ岩清水梓（３９）が、今季限りで現役引退することを発表した。

２０００年からキャリアをスタートさせ、２００６年からなでしこジャパンとして代表でプレーし、１１年の女子Ｗ杯ドイツ大会では優勝に大きく貢献。なでしこジャパンとして１２２試合に出場し、１１得点を記録した。

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この日の全体練習後に取材に応じた岩清水は、今でも女子サッカー界の歴史に残る、あのワンプレーについての思いを明かした。１１年女子Ｗ杯決勝戦の米国戦、２―２の延長後半終了間際に岩清水はエリア手前で相手ＦＷの決定機をタックルでつぶし、人生初の警告退場処分を受けた。

その後のＦＫが外れ、ＰＫ戦を制して、なでしこジャパンは世界一を勝ち取り、岩清水の献身的なプレーは称賛された。本人もあのプレーに「岩清水イコールみたいになってる」と笑顔で振り返りつつ、「覚えてもらったシーンではあるけど、あれは狙ってないです。いつも通り（ボールを）取りに行ったら、背中になっちゃって。かわされなくてよかった。今考えたらギョッとするプレーだなと思います」と振り返る。

続けて「近ちゃん（近賀）とかも『あれがあったから（優勝出来た）』っていうことは言ってくれるんですよ。でも、あれがあったからって言ってくれるのは、その後のＦＫが入らなかったからっていうのはみんなに言っている。あのＦＫが入っていたら戦犯だから。だから紙一重だったんですよ。自分の人生は。あれで優勝したからみんなに覚えてもらったか、お前のせいだって言われて覚えられているかは…本当にあの後もみんながＰＫまで行ってくれて、勝ってくれて、本当にみんなのおかげの上に乗ってるプレーなんで。ワンシーンではありますけど、みんなのおかげです」と感謝した。