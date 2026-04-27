B2リーグ戦全日程が終了…神戸が歴代3位の勝率を樹立、愛媛は連勝でPOホーム開催権を勝ち取る

4月26日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は第32節が開催されレギュラーシーズンの全日程が終了。B2チャンピオンチームを決める「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の対戦カードが確定した。

東地区で優勝を決めた信州ブレイブウォリアーズは、プレーオフのクォーターファイナルでも顔を合わせる福井ブローウィンズと対戦。今節を1勝1敗で終えた信州は46勝14敗という好成績を残した。同地区2位の福島ファイヤーボンズと同地区3位の横浜エクセレンスの対戦は、B2リーグ戦得点王のトレイ・ボイドがGAME1で45得点、GAME2でも24得点を挙げるハイパフォーマンスを披露し横浜EXが連勝。プレーオフへ向け弾みをつけた。

一方、西地区で圧倒的な強さを見せた神戸ストークスは今節、山形ワイヴァンズを相手にハイスコアゲームで連勝し、B2歴代3位となる55勝5敗を記録した。今節の試合結果によっては熊本ヴォルターズと入れ替わり3位へ沈む可能性を残していた、同地区2位の愛媛オレンジバイキングス。最終節はバンビシャス奈良に連勝を果たし順位を維持。プレーオフクォーターファイナルのホーム開催権を勝ち取った。

B2リーグ戦第32節の結果は以下の通り。

■B2リーグ戦第32節の試合結果



【4月25日】



岩手ビッグブルズ 76－64 青森ワッツ



山形ワイヴァンズ 67－90 神戸ストークス



横浜エクセレンス 106－99 福島ファイヤーボンズ



福井ブローウィンズ 65－82 信州ブレイブウォリアーズ



愛媛オレンジバイキングス 91－85 バンビシャス奈良



熊本ヴォルターズ 102－80 鹿児島レブナイズ



ライジングゼファー福岡 76－81 ベルテックス静岡

【4月26日】



岩手ビッグブルズ 80－56 青森ワッツ



山形ワイヴァンズ 66－108 神戸ストークス



横浜エクセレンス 112－100 福島ファイヤーボンズ



福井ブローウィンズ 84－81 信州ブレイブウォリアーズ



熊本ヴォルターズ 94－102 鹿児島レブナイズ



愛媛オレンジバイキングス 93－82 バンビシャス奈良



ライジングゼファー福岡 85－50 ベルテックス静岡

今節の結果をもって順位が確定しプレーオフクォーターファイナルの対戦相手が以下のように決まった。

▼プレーオフクォーターファイナル対戦組み合わせ



神戸ストークスvs鹿児島レブナイズ



愛媛オレンジバイキングスvs横浜エクセレンス



福島ファイヤーボンズvs熊本ヴォルターズ



信州ブレイブウォリアーズvs福井ブローウィンズ



※左がホーム開催チーム

現行のBリーグとして最後のB2プレーオフは、5月1日より戦いの火蓋が切られる。

【動画】今節連勝でプレーオフホーム開催を勝ち取った愛媛…4月26日vs奈良ハイライト映像