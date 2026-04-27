広島ガス <9535> [東証Ｐ] が4月27日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の19.5億円→26億円(前の期は19億円)に33.3％上方修正し、増益率が2.1％増→36.2％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の13.9億円→20.4億円(前年同期は18億円)に46.6％増額し、一転して13.2％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高については、都市ガス販売量が想定を下回ったことなどから、前回発表予想を下回る見込みであります。 一方、利益については、業務効率化等による諸経費の減少に加え、持分法による投資利益の増加等により、前回発表予想を上回る見込みであります。 （注）上記予想は、現時点において入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、実際の業績は、今後様々な要因によって予想と異なる場合があります。