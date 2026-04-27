大分銀行 <8392> [東証Ｐ] が4月27日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の137億円→147億円(前の期は110億円)に7.3％上方修正し、増益率が23.6％増→32.6％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の70.6億円→80.6億円(前年同期は57.4億円)に14.2％増額し、増益率が22.9％増→40.3％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、株式等売却益及び有価証券利息配当金が前回発表予想を上回る見込みとなったことから、2026年3月期通期の連結及び個別（単体）の業績予想について上方修正するものです。※本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。